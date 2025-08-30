بنزيما يقود الاتحاد لاكتساح الأخدود في الجولة الأولى للدوري السعودي (فيديو)

استهل الاتحاد حامل اللقب مشواره في الدوري السعودي للمحترفين 2025 ـ 2026 بفوز كبير على مضيفه الأخدود (4 ـ 1) اليوم السبت في الجولة الأولى من المسابقة ليبدأ بطريقة مثالية حملة الدفاع عن لقبه.

وأحرز القائد الفرنسي كريم بنزيما أسرع هدف في الجولة الأولى لدوري روشن عندما هز الشباك بعد مرور 3 دقائق فقط بعد تمريرة من حسام عوار.

وأضاف الهولندي ستيفن بيرغوين من ركلة حرة مباشرة ثاني أهداف الاتحاد في الدقيقة السابعة ليبدأ فريق المدرب لوران بلان المواجهة الافتتاحية بشكل مثالي.

وأحرز الكولومبي بيدروزا الهدف الأول للأخدود مستغلا خطأ في دفاعات الاتحاد ، لكن أصحاب الأرض لم يفرحوا كثيرا بالهدف عندما سجل سعيد الربيعي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه بعد تسديدة من حسام عوار ليجعل النتيجة (3 ـ 1) في نهاية الشوط الأول.

ودخل الاتحاد الفترة الثانية من المباراة بقوة وأحرز الهدف الرابع عن طريق كريم بنزيما بعد رأسية رائعة سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الأخدود.

وعاد النجم الكولومبي بيدروزا ليقلص الفارق من جديد بالهدف الثاني في الدقيقة 57، ولكن النجم كريم بنزيما ردّ عليه بعد 3 دقائق فقط عندما وقع على الهدف الخامس للاتحاد وأحرز الهاتريك في المباراة.

وكان الاتحاد قادرا على إضافة أهداف أخرى لكن تسرع لاعبيه ولجوء الأخدود للدفاع في الجزء الأخير من المباراة جعل الحصيلة تتوقف عند نتيجة (5 ـ 2) ليحقق حامل اللقب الانتصار الرابع في الجولة الافتتاحية للموسم الرابع تواليا.