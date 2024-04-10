رودريغو يفسر احتفاله على طريقة رونالدو بعد هدفه في مانشستر سيتي (فيديو)
فسر البرازيلي رودريغو، نجم ريال مدريد، سر احتفاله على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عقب تسجيله هدفا في مواجهة مانشستر سيتي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.
وكان الجناح البرازيلي أحد أبرز لاعبي ناديه، أمس، وسجل هدف فريقه الثاني في التعادل 3-3 بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في إطار مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحتفل بطريقة رونالدو، بالاتجاه إلى الراية الركنية ثم إطلاق الصيحة الشهيرة "SUi" مع الجماهير.
وقال رودريغو، في تصريحات تلفزيونية: "كريستيانو رونالدو هو الشخص الوحيد الذي جاء إلى ذهني عندما سجلت في مانشستر سيتي".
وأضاف: "أشاهد دائما مقاطع الفيديو الخاصة بالنجم البرتغالي، تحديدا قبل المباريات، من أجل تحفيزي على تقديم الأفضل، فهو مثلي الأعلى وبطلي في عالم كرة القدم دون أدنى شك، وأحب دائماً الإشادة به".
وتابع: "عندما أبدأ التفكير في طفولتي، أتذكر أهداف رونالدو واحتفالاته، التي كانت تجعل الجماهير تصرخ وتهتف باسمه؛ لذلك كان من الجيد الاحتفال على طريقته من أجل تقديره".
ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، يوم الأربعاء 17 أبريل، على ملعب الاتحاد في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.