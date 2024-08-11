تحاصر الشكوك مستقبل 3 نجوم في فريق برشلونة الإسباني قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويستعد برشلونة لخوض موسمه الأول مع مدربه الجديد الألماني هانز فليك الذي تولى المهمة خلفًا للمدرب تشافي هيرنانديز.

ويسعى البارسا لاستعادة الألقاب بعدما خرج من الموسم الماضي بلا أي ألقاب بعدما خسر لقب الدوري وكأس السوبر لصالح منافسه التقليدي ريال مدريد بخلاف خروجه من منافسات دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشف الصحفي جيرارد روميرو عن وجود شكوك حول مستقبل الثلاثي إلكاي غوندوغان وفران توريس وفرينكي دي يونغ بالبقاء في الموسم المقبل.

وتسعى إدارة برشلونة لتخفيض النفقات المالية داخل الفريق وإعادة ترتيب الأوراق خلال الموسم الجديد.

وأشار إلى أن إدارة برشلونة قد تطيح باللاعبين الثلاثة خاصة في ظل اعتماد فليك على لاعبين صاعدين ورغبته في منحهم الفرصة في خط الوسط مثل مارك كاسادو.

وتوترت علاقة غوندوغان تحديدًا بجماهير برشلونة عقب مقطع فيديو انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث مع التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد عقب لقاء ودي جمع بين الفريقين، وينتقد زملاءه في برشلونة لعدم استخدام عقولهم في الملعب بشكل أكبر من خلال التمريرات الدقيقة.

وتعاقد برشلونة مع باو فيكتور مهاجم جيرونا الإسباني وداني أولمو جناح لايبزيغ الألماني بشكل رسمي وسط أنباء حول اقتراب نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو الإسباني من ارتداء القميص الكتالوني.