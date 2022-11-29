اتحاد الكرة البرتغالي سيقدم أدلة من أجل احتساب هدف فيرنانديز لكريستيانو رونالدو
سيقدم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم كافة الأدلة للاتحاد الدولي (الفيفا) من أجل احتساب الهدف الأول للفريق في مرمى أوروغواي لصالح القائد كريستيانو رونالدو بدلا من برونو فيرنانديز.
وأرسل فيرنانديز تمريرة عرضية في الشوط الثاني نحو رأس رونالدو لكن الفيفا احتسب الهدف لصالح فرنانديز بداعي أن المهاجم البالغ عمره 37 عاما لم يلمس الكرة برأسه لتستقر في مرمى سيرجيو روشيه حارس أوروغواي.
لكن بعد ساعات من المباراة ووفقًا للصحفي إيدو أغيري في برنامج "الشرينغيتو" الإسباني، فإن كريستيانو والاتحاد البرتغالي يطالبون الفيفا باحتساب الهدف لرونالدو لأن لديهم دليلًا على أنه لمس الكرة.
ولا شك أن هذا الموقف يبدو غريبا ومن غير المعتاد رؤيته في بطولات كبرى مثل كأس العالم أو بين زملاء في فريق واحد.
واحتفل رونالدو بالهدف وكأنه هو الذي سجله ثم ابتسم بسخرية عند إعلان احتسابه لفيرنانديز، الذي بدا خطيرا دائما أمام المرمى واقترب مرتين من تسجيل هدفه الثالث في اللحظات الأخيرة.
وحاول كريستيانو بالفعل إقناع الحكم بعد المباراة مباشرة بأنه لمس الكرة برأسه، لكن من الغريب أنه بعد هذا الهدف مباشرة تظهر الصور كريستيانو وهو يتحدث مع زملائه حول عدم معرفة ما إذا كان قد لمس الكرة أم لا.
باتت البرتغال ثالث منتخب في نهائيات قطر 2022 يتأهل إلى دور الستة عشر قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات إلى جوار فرنسا حاملة اللقب والبرازيل.
ويبدو الأمر حساسا خاصة وأنه تم تجاهل فرنانديز صاحب هدفي المباراة من قبل الاتحاد وزميله، إذ إنه يمكنه أيضًا أن يقول إن هذه الكرة لم تلمس كريستيانو وبالتالي فهو هدفه.
لكن ما هو واضح هو أن كريستيانو، الذي سجل بالفعل في المباراة الأولى، يبدو أكثر اهتمامًا بتسجيل الهدف الثاني أكثر من الأمور الأخرى مثل الصداقة الحميمة مع فيرنانديز زميله السابق في مانشستر يونايتد.
وباتت البرتغال ثالث منتخب في نهائيات قطر 2022 يتأهل إلى دور الستة عشر قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات إلى جوار فرنسا حاملة اللقب والبرازيل صاحبة الرقم القياسي في الفوز باللقب خمس مرات آخرها في 2002.
وستلتقي البرتغال بطلة أوروبا 2016 مع كوريا الجنوبية، يوم الجمعة المقبل، في ختام مباريات الدور الأول.