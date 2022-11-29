اتحاد الكرة البرتغالي سيقدم أدلة من أجل احتساب هدف فيرنانديز لكريستيانو رونالدو

لكن بعد ساعات من المباراة ووفقًا للصحفي إيدو أغيري في برنامج "الشرينغيتو" الإسباني، فإن كريستيانو والاتحاد البرتغالي يطالبون الفيفا باحتساب الهدف لرونالدو لأن لديهم دليلًا على أنه لمس الكرة.

ولا شك أن هذا الموقف يبدو غريبا ومن غير المعتاد رؤيته في بطولات كبرى مثل كأس العالم أو بين زملاء في فريق واحد.

واحتفل رونالدو بالهدف وكأنه هو الذي سجله ثم ابتسم بسخرية عند إعلان احتسابه لفيرنانديز، الذي بدا خطيرا دائما أمام المرمى واقترب مرتين من تسجيل هدفه الثالث في اللحظات الأخيرة.

وحاول كريستيانو بالفعل إقناع الحكم بعد المباراة مباشرة بأنه لمس الكرة برأسه، لكن من الغريب أنه بعد هذا الهدف مباشرة تظهر الصور كريستيانو وهو يتحدث مع زملائه حول عدم معرفة ما إذا كان قد لمس الكرة أم لا.