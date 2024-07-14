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رياضة

ميسي يوجه رسالة إلى دي ماريا قبل نهائي كوبا أمريكا

ميسي يوجه رسالة إلى دي ماريا قبل نهائي كوبا أمريكا
ميسي ودي مارياالمصدر: حساب المنتخب الأرجنتيني على منصة X
وكالات
وكالات
14 يوليو 2024، 4:07 ص

يأمل ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، أن ينهي زميله المهاجم أنخيل دي ماريا مسيرته الدولية بتسجيل هدف في نهائي كوبا أمريكا 2024 أمام كولومبيا، فجر الإثنين.

وأعلن دي ماريا (36 عاما) في نوفمبر الماضي عن خططه للاعتزال اللعب دوليا بعد تمثيل بلاده لمدة 15 عاما، ويريد ميسي أن يسجل اسمه على هدافي المباراة النهائية كما فعل أمام البرازيل ليحقق اللقب القاري في 2021 وضد فرنسا عندما فازت الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022.

 

 

وقال ميسي في مقابلة مع محطة "دايركت.تي.في" سبورتس: "من يدري، ربما يسجل هدفا آخر في النهائي مثلما فعل في كل المباريات النهائية السابقة التي لعب فيها. سيكون أمرا استثنائيا". 

وأضاف أن الفريق لا يزال يأمل في تراجعه عن قراره بالاعتزال.

وتابع ميسي: "نقول له دائما أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فلدينا مباريات فاصلة قادمة. ومع ذلك اتخذ (دي ماريا) قراره ولا يوجد شيء يمكن أن يغيره".

وسجل دي ماريا 31 هدفا في 144 مباراة مع الأرجنتين وشارك في ست بطولات لكأس كوبا أمريكا وأربع بطولات لكأس العالم.

كما سجل هدف الفوز عندما تغلبت الأرجنتين 1-صفر على نيجيريا لتفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008.

كوبا أمريكا

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