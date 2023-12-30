بوكتينيو يعلق على غضب تياغو سيلفا بعد فوز تشيلسي على لوتون تاون (فيديو)

علَّق الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني لفريق تشيلسي، على الغضب الذي أظهره لاعب الفريق تياغو سيلفا، رغم الفوز على لوتون تاون، مساء السبت، في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

ونجا تشيلسي من انتفاضة متأخرة في لوتون تاون ليعود إلى الانتصارات، اليوم السبت، بفوزه 3-2 على ملعب كينيلورث رود، حيث سجل كول بالمر هدفًا في كل شوط، وبينهما هزَّ "نوني مادويكي" الشباك.

ولم يكن تياغو سيلفا راضيًا عن النتيجة بعد انتهاء الشوط الثاني والمباراة، وهو ما ظهر جليًا في تصرفاته تجاه أحد حاملي الكاميرا.

ووقف "سيلفا" وحيدًا في مكانه، وبدا مصدومًا مما شاهده من زملائه في الفريق خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.