بوكتينيو يعلق على غضب تياغو سيلفا بعد فوز تشيلسي على لوتون تاون (فيديو)
علَّق الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني لفريق تشيلسي، على الغضب الذي أظهره لاعب الفريق تياغو سيلفا، رغم الفوز على لوتون تاون، مساء السبت، في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.
ونجا تشيلسي من انتفاضة متأخرة في لوتون تاون ليعود إلى الانتصارات، اليوم السبت، بفوزه 3-2 على ملعب كينيلورث رود، حيث سجل كول بالمر هدفًا في كل شوط، وبينهما هزَّ "نوني مادويكي" الشباك.
ولم يكن تياغو سيلفا راضيًا عن النتيجة بعد انتهاء الشوط الثاني والمباراة، وهو ما ظهر جليًا في تصرفاته تجاه أحد حاملي الكاميرا.
ووقف "سيلفا" وحيدًا في مكانه، وبدا مصدومًا مما شاهده من زملائه في الفريق خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.
وكان هناك مصور وحيد بالجوار، لكن بدا أن اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا يدفع الكاميرا بعيدًا، ويطلب من المصور أن يتركه وشأنه.
وبعد ثوانٍ، التقطت كاميرا أخرى سيلفا وهو يدخل في مجادلة مع إنزو فرنانديز، وكان كونور غالاغر في مكان قريب أيضًا.
وقال ماوريسيو بوكتينيو: "سيلفا يبلغ من العمر 39 عامًا، ولا يزال يلعب كلاعب في بداية العشرينات، إنه يجلب الخبرة للفريق، وحالته الرائعة تساعدنا على النهوض دائمًا".
وتابع: "لقد كان أسبوعًا صعبًا، سنبدأ العام الجديد بطريقة إيجابية، ومن الجيد أن ننهي عام 2023 بهذه الطريقة".
وشدد: "نحن نلعب في أصعب دوري في العالم، ولوتون تاون فريق جيد جدًا، لقد واجهنا صعوبات على مدار المباراة، ويمكننا أن نرى كيف يتطور الفريق منذ بداية الموسم".
وبات تشيلسي في المركز العاشر، بينما ظل لوتون في منطقة الهبوط في المركز الـ 18.