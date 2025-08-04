تصريح مهم.. برونو فيرنانديز يرعب النصر السعودي

أدلى البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، برسالة تحفيزية إلى جماهير ناديه، وهو الأمر الذي أقلق جمهور النصر السعودي، الذي كان يمني نفسه بالتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي في ظل تداول تقارير بهذا الشأن.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" أشارت إلى أن نادي النصر فشل في مساعيه للتعاقد مع برونو فيرنانديز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأوضحت الشبكة أن النصر حاول الوصول إلى اللاعب عبر وسطاء، دون أن يتقدم بعرض رسمي لإدارة مانشستر يونايتد، حيث اقتصرت المحادثات على اتصالات غير مباشرة من أجل استكشاف موقف اللاعب من الانتقال إلى الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن فيرنانديز رفض فكرة الرحيل عن أولد ترافورد في الوقت الحالي، مُفضلًا الاستمرار مع فريقه الذي يحمل شارة قيادته منذ الموسم الماضي، في ظل اعتماده بشكل أساسي على تشكيل المدرب روبن أموريم.

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وخاض مانشستر يونايتد مواجهة ودية قوية ضد إيفرتون، فجر اليوم الاثنين، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فيرنانديز في تصريحاته عقب المباراة: "ثقافة هذا النادي تقوم على الفوز، ويجب أن نستعيد ذلك، الكثير من الناس عانوا بسبب التغييرات، وكذلك الجماهير التي تدفع ثمن التذاكر الأغلى. حان الوقت لرد الجميل لهم داخل الملعب".

وأضاف: "النادي يبذل قصارى جهده وفقا لإمكاناته المالية، كنا بحاجة إلى مزيد من المنافسة، ومزيد من الجودة لدفع الجميع إلى رفع مستواهم. هذا ما يحاول النادي تحقيقه. آمل أن ينضم لاعب أو اثنان إضافيان".

وجاءت هذه التصريحات لتؤكد بشكل كبير بقاء اللاعب مع ناديه الموسم المقبل وانتهاء حلم جمهور النصر السعودي في ضم الدولي البرتغالي للعب بجوار الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد "العالمي".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن فيرنانديز رفض أيضا عرضا من نادي الهلال هذا الصيف، ليتأكد تمسك النجم البرتغالي بمواصلة مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز وعدم خوض تجربة احترافية في دوري روشن السعودي حاليا.

وسيخوض مانشستر يونايتد آخر مبارياته الودية أمام فيورنتينا، السبت المقبل، بينما يواجه إيفرتون روما في اليوم نفسه، قبل أن يفتتح اليونايتد موسمه بمواجهة آرسنال يوم 17 أغسطس.