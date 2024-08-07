لا تزال آمال رياضة التايكواندو السعودية في الإحراز على أول ميدالية في تاريخ الأولمبياد قائمة بالرغم من خسارة المصارعة دنيا أبو طالب مباراتها في ربع النهائي اليوم الأربعاء أمام التايلاندية بانيباك وونغباتاناكيت في وزن دون 49 كيلوغراما.

وبعد إنجاز رائع صباح اليوم الأربعاء في ثمن نهائي مسابقة التايكواندو (دون 49 كيلوغراما)، وذلك بالفوز أمام الإسرائيلية أفيشاغ سمبرغ، بنتيجة (2 ـ 1) لتتأهل لمواجهة التايلاندية بانيباك لكنها خسرت (2 ـ 0) فيما سيكون مسار منافستها حتى النهائي حاسما في إمكانية إسعافها للفوز بالميدالية البرونزية.

وتعد دنيا أبو طالب (27 عاما) آخر الرياضيين السعوديين المشاركين في الأولمبياد الجارية، بعد خروج 9 رياضيين في مختلف الألعاب التي شاركوا فيها خلال النسخة الحالية من الألعاب

وتأمل أبو طالب وهي أول لاعبة تايكواندو سعودية تشارك في الألعاب الأولمبية في الفوز بالميدالية البرونزية وهي الأمل الأخير المتبقي لها وللرياضة السعودية في ألعاب باريس 2024.

وتمنح قوانين رياضة التايكواندو، الفرصة للاعبيها للفوز بأربع ميداليات في الأولمبياد، ذهبية وفضية وبرونزيتين اثنتين، مثل 3 رياضات أخرى وهي الملاكمة والمصارعة والجودو.

وتنص القوانين على أن الرياضيين المنهزمين أمام المصارعَين اللذين بلغا النهائي يخوضون دورة تدارك يتأهل في أعقابها لاعبان لمواجهة الخاسرين في نصف النهائي وفي أعقاب هاتين المواجهتين يتم منح ميداليتين برونزيتين لكل فائز.

وفي حال بلغت التايلاندية بانيباك وونغباتاناكيت الدور النهائي سيكون أمام السعودية دنيا أبو طالب فرصة فريدة للفوز بالميدالية البرونزية بشرط الفوز في جولة التدارك.