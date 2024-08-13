لفت عبد الكريم الدارسي، نجم الأهلي السعودي الأنظار خلال مباراة فريقه بمواجهة الهلال، التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويواجه الهلال نظيره الأهلي في الدور نصف النهائي، حيث سيلعب الفائز مع المنتصر من مواجهة النصر والتعاون، المقرر إقامتها غدا الأربعاء بالدور ذاته.

وشهدت الدقيقة 60 هجمة مرتدة لفريق الأهلي وصلت إلى عبد الكريم الدارسي فانطلق يسار منطقة الجزاء ثم راوغ روبن نيفيز بشكل رائع وسدد كرة أرضية أبعدها ياسين بونو من يمين مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.

ويتقدم الأهلي بهدف أول سجله البرازيلي فيرمينو بشكل رائع في الدقيقة 66.

ويدخل الهلال المباراة بصفته بطلًا للدوري السعودي للمحترفين، والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي السوبر وهو صاحب المركز الثالث في الدوري.