ميسي يقود منتخب الأرجنتين لقهر فرنسا بضربات الترجيح والتتويج بلقب كأس العالم 2022 (فيديو)
توج منتخب الأرجنتين بطلًا لكأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد، بعد الفوز الذي حققه (بضربات الترجيح 4/2) على منافسه منتخب فرنسا على استاد لوسيل في المباراة النهائية، بعد التعادل 3/3 في الشوطين الأصليين والإضافيين.
واحتسب الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ضربة جزاء للأرجنتين بعد تدخل من عثمان ديمبلي على أنخيل دي ماريا داخل منطقة الجزاء.
وسدد ليونيل ميسي على يسار هوغو لوريس ليتقدم منتخب الأرجنتين في الدقيقة 23.
وعزز أنخيل دي ماريا تقدم الأرجنتين بالهدف الثاني في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أليكسيس ماك أليستير بعد هجمة مرتدة.
واحتسب الحكم ضرب جزاء لفرنسا سجلها بنجاح كيليان مبابي في الدقيقة 80.
وعاد مبابي المباراة إلى نقطة البداية بعدما سجل هدفًا رائعًا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليتعادل منتخب فرنسا 2/2 في الدقيقة 81. ليتجه المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين.
ونجح ميسي في تسجيل الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 108 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وتواصلت الإثارة بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء لفرنسا سجلها بنجاح مبابي في الدقيقة 117.
وانتهى الوقت الأصلي والإضافي على التعادل 3/3 ليتجه المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها التانغو الأرجنتيني لصالحه (4/2).
وهذا ثالث لقب للأرجنتين في كأس العالم بعد أن أحرزت اللقب عامي 1978 و1986.
في حين فشل منتخب فرنسا في الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، وتجمد رصيد "الديوك" عند لقبين أحرزهما عامي 1998 و2018.
وبات منتخب الأرجنتين ثاني منتخب في التاريخ يحقق لقب كأس العالم رغم الخسارة في أول مباراة له في البطولة، بعد أن فعل منتخب إسبانيا ذلك في نسخة 2010 في جنوب أفريقيا.
وخسر المنتخب الأرجنتيني 1/2 أمام السعودية في الجولة الأولى.
ووفقًا لشبكة "سكواكا" للأرقام والإحصائيات، فإن ميسي بات أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في جميع الجولات الخمس للبطولة خلال نسخة واحدة.
وسجل ميسي خلال مرحلة المجموعات على السعودية والمكسيك، ثم سجل في دور الـ16 على أستراليا، وفي دور الـ8 أمام هولندا، وكرواتيا في نصف النهائي.
وخلال النسخة الحالية من كأس العالم سجل ميسي 4 أهداف من ضربات جزاء، وأضاع ضربة أمام هولندا، وكان هدفه الوحيد من اللعب المفتوح أمام المكسيك.
وذكرت شبكة "أوبتا" أن ميسي بات أول لاعب في تاريخ كأس العالم، منذ مونديال 1966 على الأقل، يسهم في 21 هدفًا على مدار مسيرته في البطولة (سجل 13 وصنع 8).
وأضافت أن ميسي بمشاركته في النهائي بات صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في كأس العالم برصيد 26 مباراة.
وتفوق ميسي على لوثار ماتيوس أسطورة ألمانيا الذي لعب 25 مباراة، وميروسلاف كلوزة (لعب 24)، وأسطورة إيطاليا باولو مالديني (لعب 23)، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (لعب 22).
وفيما يلي المنتخبات التي نالت لقب كأس العالم على مدار التاريخ:
1. البرازيل 5 مرات.
2. إيطاليا وألمانيا، 4 مرات لكل منهما.
3. الأرجنتين 3 مرات.
4. فرنسا وأوروغواي، مرتان لكل منهما.
5. إسبانيا وإنجلترا، مرة لكل منهما.