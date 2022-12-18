ميسي يقود منتخب الأرجنتين لقهر فرنسا بضربات الترجيح والتتويج بلقب كأس العالم 2022 (فيديو)

في حين فشل منتخب فرنسا في الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، وتجمد رصيد "الديوك" عند لقبين أحرزهما عامي 1998 و2018.

وبات منتخب الأرجنتين ثاني منتخب في التاريخ يحقق لقب كأس العالم رغم الخسارة في أول مباراة له في البطولة، بعد أن فعل منتخب إسبانيا ذلك في نسخة 2010 في جنوب أفريقيا.

وخسر المنتخب الأرجنتيني 1/2 أمام السعودية في الجولة الأولى.

ووفقًا لشبكة "سكواكا" للأرقام والإحصائيات، فإن ميسي بات أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في جميع الجولات الخمس للبطولة خلال نسخة واحدة.

وسجل ميسي خلال مرحلة المجموعات على السعودية والمكسيك، ثم سجل في دور الـ16 على أستراليا، وفي دور الـ8 أمام هولندا، وكرواتيا في نصف النهائي.