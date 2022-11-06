ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يتعادل مع إسبانيول
واصل أتلتيكو مدريد نتائجه السلبية بعدما تعادل 1/1 مع ضيفه إسبانيول في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.
وكان إسبانيول البادئ بالتسجيل بهدف من توقيع سيرجي داردير في الدقيقة 62 من ضربة رأس.
وأدرك جواو فيلكس التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 78 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة رائعة من توماس ليمار.
وجاء تعادل أتلتيكو مدريد مع إسبانيول بعد الخسارة أمام قادش في الليغا، والخسارة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا ليودع دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الأخير في مجموعته.
وفاز أتلتيكو مدريد مرة واحدة في آخر ست مباريات في كل المسابقات.
ودافع إسبانيول بقوة رغم خوض أغلب المباراة بعشرة لاعبين بسبب طرد المدافع لياندرو كابريرا ببطاقة حمراء مباشرة عقب منع انفراد ألفارو موراتا بالمرمى.
ورفع التعادل رصيد أتلتيكو مدريد إلى 24 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا، وتعادل للمرة الثالثة وخسر ثلاث مرات وفاز 7 مرات.
وسيلعب أتلتيكو مدريد مع ريال مايوركا يوم 9 نوفمبر قبل توقف الليغا بسبب التوقف الدولي استعدادا لمنافسات كأس العالم 2022 في قطر.