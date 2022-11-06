ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يتعادل مع إسبانيول

وأدرك جواو فيلكس التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 78 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة رائعة من توماس ليمار.

وجاء تعادل أتلتيكو مدريد مع إسبانيول بعد الخسارة أمام قادش في الليغا، والخسارة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا ليودع دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الأخير في مجموعته.

وفاز أتلتيكو مدريد مرة واحدة في آخر ست مباريات في كل المسابقات.