"إيماني سر قوتي".. أول لاعب مسلم يمثل إنجلترا يتحدث عن اللحظة التاريخية

تفاجأ جيد سبينس، نجم توتنهام، وتشرّف في الوقت ذاته حين علم أنه بصدد صناعة التاريخ بصفته أول لاعب مسلم يمثل المنتخب الإنجليزي الأول.

اللاعب البالغ من العمر 25 عاما كان أحد وجهين جديدين في قائمة المدرب توماس توخيل، استعدادا لمواجهتي أندورا وصربيا يومي 6 و9 سبتمبر، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أخبار ذات علاقة بعد فشل صفقة سافينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم منتخب هولندا

أخبار ذات علاقة توتنهام يهزم مانشستر سيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

وأعرب سبينس عن دهشته من استدعائه، خاصة أنه لم يتحدث مسبقا مع المدرب، كما أبدى انبهاره بفكرة دخوله التاريخ كلاعب مسلم يمثل المنتخب الأول للرجال.

وقال في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "اختياري للمنتخب الإنجليزي نعمة كبيرة وفرصة استثنائية، وعندما علمت أنني قد أكون أول لاعب مسلم مع الفريق الأول، شعرت بإحساس لا يوصف".

وعن الضغوط المحتملة، أوضح لاعب إنجلترا السابق تحت 21 عاما: "ربما أشعر بها وربما لا، لكنني لا أضع نفسي تحت ضغط. كل ما يهمني هو اللعب بابتسامة والاستمتاع بكرة القدم، أما الباقي فسيتحقق تلقائيا".

ويحرص سبينس على إظهار اعتزازه بهويته الدينية؛ إذ يشارك جمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي مواقف مرتبطة بإيمانه.

وأضاف: "الله هو الأعظم. أنا أصلي كثيرا وأشكر الله دائما. في أصعب لحظات حياتي، كنت مؤمنا أن الله إلى جانبي، وفي لحظات الفرح أيضا أحرص على ذكره؛ لأنه لم يتركني أبدا".

واعتبر سبينس أن إيمانه ساعده على تجاوز أصعب محطات مسيرته، حين تلقى صدمة من مدرب توتنهام السابق أنطونيو كونتي بعد أيام قليلة من صعوده مع نوتنغهام فورست إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2022. فبالرغم من انتقاله إلى السبيرز قادما من ميدلسبره في صفقة بلغت 20 مليون جنيه إسترليني، صرّح كونتي علنا بأن التعاقد معه "قرار إداري وليس اختياره الشخصي".

وخاض سبينس مسيرة حافلة بالتنقل بين ميدلسبره ونوتنغهام فورست وتوتنهام، مع فترات إعارة في رين وليدز يونايتد وجنوى.

ومع عودته إلى توتنهام في الصيف الماضي، أصبح أحد العناصر الأساسية للفريق، حيث شارك في 35 مباراة رسمية سجل خلالها هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين، كما ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي.