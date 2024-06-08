كرواتيا تفوز على البرتغال في آخر اختبار ودي قبل أمم أوروبا 2024
منح لوكا مودريتش وأنتي بوديمير منتخب كرواتيا أول انتصار في تاريخ مواجهاته أمام البرتغال، وذلك في آخر مباراة ودية لكرواتيا اليوم السبت قبل أقل من أسبوع على انطلاق كأس أمم أوروبا 2024.
وفي المباراة التي قضاها كريستيانو رونالدو، أسطورة منتخب البرتغال ونجم النصر السعودي على مقاعد البدلاءن تحصل الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش على ركلة جزاء نجح من خلالها القائد لوكا مودريتش في أن يحرز هدفه 25 مع كرواتيا.
لكن البديل ديوجو جوتا الذي شارك مع بداية الشوط الثاني أدرك التعادل للبرتغال بعد ثلاث دقائق من نزوله إثر تمريره عرضية قصيرة من زميله البديل الآخر نيلسون سيميدو داخل المنطقة من الجهة اليمنى. ولم يخطئ مهاجم ليفربول في تسديد الكرة من مسافة قريبة في الشباك.
واستعادت كرواتيا تقدمها بعد ثماني دقائق، رغم محاولة كوستا للتصدي لتسديدة بوديمير التي ارتطمت بالعارضة لتعود الكرة له مباشرة ليسددها بضربة رأس في الشباك بسهولة.
وستبدأ البرتغال، التي فازت بستة من مبارياتها السبع السابقة ضد كرواتيا، مشوارها في المجموعة السادسة في بطولة أوروبا 2024 أمام جمهورية التشيك في 18 يونيو حزيران.
وأنهى المنتخب الكراوتي مبارياته الإعدادية الودية قبل يورو 2024، حيث تنتظره أول مواجهة أمام منتخب إسبانيا في أول مباراة لها بالمجموعة الثانية يوم السبت المقبل.
أما المنتخب البرتغالي فسيخوض آخر اختبار ودي يوم الثلاثاء أمام منتخب إيرلندا قبل أن يواجه منتخبات تركيا وتشيكيا وجورجيا ضمن المجموعة السادسة.