فجرت إدارة نادي الزمالك مفاجأة مدوية بحصولها على توقيع أحد حراس مرمى الأهلي المصري في الموسم المقبل.

ويضم الأهلي بين صفوفه 5 حراس مرمى وهم محمد الشناوي قائد الفريق ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي المعار من الداخلية إلى نهاية الموسم بجانب حمزة علاء ومصطفى مخلوف.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه بحارس مرمى جديد بعد اقتراب الحارس محمد عواد من الرحيل مجانًا عقب انتهاء عقده.

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وقال مصدر موثوق لـ"إرم نيوز" إن الزمالك حصل على توقيع الحارس حمزة علاء الذي قدم مستويات طيبة مع منتخب مصر في أولمبياد باريس.

وينتهي عقد حمزة علاء مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل ولم يجدد عقده حتى الآن.

وأشار المصدر إلى الزمالك تفاوض مع حمزة علاء، وأقنعه بالتوقيع بعد التأكيد بأنه سيكون له دور أساسي في المشاركة مع الفريق وأن فرصة مشاركته مع الزمالك ستكون أعلى بكثير مع الأهلي.

وأضاف أن التوقيع تم في وجود أحمد سليمان قبل دخوله في الوعكة الصحية التي تعرض لها وحسين السيد أعضاء مجلس إدارة النادي، وتم الاتفاق أن يكون الملف سرياً للغاية.

وأتم أن اللاعب وقع لمدة خمسة مواسم، ولكن على ثلاث نسخ فقط، وطلب التوقيع على النسخة الرابعة بعد أولمبياد باريس.

وأنهى منتخب مصر منافسات أولمبياد باريس 2024 محتلًا المركز الرابع بعد الخسارة أمام المغرب في مواجهة الميدالية البرونزية.