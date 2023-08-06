الأهلي السعودي يقترب من ضم روجر إيبانيز مدافع روما

وينافس النادي الأهلي على ضم اللاعب أيضا نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي.

وإيبانيز، البالغ 24 عاما، يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وينتهي تعاقده مع روما في يونيو 2025.

وانتقل اللاعب إلى صفوف روما في 2020 قادماً من أتالانتا، ومثل ألوان الفريق الإيطالي في 149 مباراة في كافة المسابقات، سجل فيهم 9 أهداف.

وسبق لإيبانيز اللعب لناديي فلومينينزي البرازيلي وأتالانتا الإيطالي، ويملك في رصيده الدولي مباراتين مع منتخب البرازيل الأول.

وكان الأهلي السعودي قد تعاقد مع عدد من النجوم خلال الفترة الماضية آخرهم الجزائري رياض محرز قادما من مانشستر سيتي، لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.