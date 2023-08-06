الأهلي السعودي يقترب من ضم روجر إيبانيز مدافع روما
كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المختص في أخبار سوق الانتقالات، أن النادي الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق شفهي لضم مدافع نادي روما روجر إيبانيز، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "الأهلي يتوصل الآن إلى اتفاق شفهي على الشروط الشخصية مع روجر إيبانيز، الفحص الطبي سيكون في باريس، لا يزال الأهلي يتفاوض مع روما بشأن الرسوم، لا يوجد اتفاق حتى الآن لكن المحادثات جارية".
فيما قال الإعلامي الرياضي نيكولا شيرا، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الأهلي اقترب من ضم المدافع روجر إيبانيز حتى 2026، مقابل 25 مليون يورو لروما و10 ملايين يورو راتباً سنويًا للاعب".
وينافس النادي الأهلي على ضم اللاعب أيضا نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي.
وإيبانيز، البالغ 24 عاما، يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وينتهي تعاقده مع روما في يونيو 2025.
وانتقل اللاعب إلى صفوف روما في 2020 قادماً من أتالانتا، ومثل ألوان الفريق الإيطالي في 149 مباراة في كافة المسابقات، سجل فيهم 9 أهداف.
وسبق لإيبانيز اللعب لناديي فلومينينزي البرازيلي وأتالانتا الإيطالي، ويملك في رصيده الدولي مباراتين مع منتخب البرازيل الأول.
وكان الأهلي السعودي قد تعاقد مع عدد من النجوم خلال الفترة الماضية آخرهم الجزائري رياض محرز قادما من مانشستر سيتي، لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.