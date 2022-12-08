انفجر فينيسيوس ضحكًا بسببها.. "قطة" تقتحم المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل (فيديو)
شهد المؤتمر الصحفي للنجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور قبل مواجهة كرواتيا، يوم الجمعة، في نهائيات كأس العالم جلوس قطة على منصة الإعلام وتعامل معها مسؤول برازيلي بشكل مقلق أثناء التخلص منها.
وانفجر فينيسيوس جونيور بالضحك عندما ظهرت قطة بشكل عشوائي بينما كان يجيب عن سؤال صحفي قبل مواجهة كرواتيا في افتتاح مباريات دور الثمانية.
ثم اقتربت القطة من مسؤول لم يذكر اسمه - يرتدي قميص البرازيل - كان يجلس بجوار جناح ريال مدريد، لكنه أمسكها وألقاها من على الطاولة خلال المؤتمر الصحفي.
وبدت القطة وكأنها لم تصب بأذى، حيث جلس المسؤول البرازيلي بعد ذلك دون أي مشكلة وذهبت القطة بعيدًا عن الطاولة التي يجلس عليها جناح ريال مدريد الإسباني.
ضحك فينيسيوس جونيور من الأمر، حيث كان من الممكن سماع المراسلين يتحدثون فيما بينهم قبل استمرار مؤتمره الصحفي.
وساهم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بشكل كبير بفوز ريال مدريد بلقبين في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس السوبر وكأس العالم للأندية.
وبعد حادثة القطة، تم سؤال فينيسيوس جونيور عن مديره الفني في النادي الملكي كارلو أنشيلوتي وتأثيره على مسيرته المهنية، فرد قائلًا: "لقد تحدثت مع أنشيلوتي وقدم لي الكثير من النصائح لمساعدتي في أن أصبح لاعبًا أساسيًا مع البرازيل. لقد منحني الكثير من الثقة. وكان دائمًا صعبًا معي عندما يحتاج إلى ذلك. فهو بمثابة الأب بالنسبة لي".
وأضاف فينيسيوس: "إنه جيد ليس فقط في الجوانب الفنية للعبة، ولكن أيضًا في كيفية تعامله مع لاعبيه، لقد تحسنت كثيرًا وساعدني أنشيلوتي في ذلك. هو و (مدرب البرازيل) تيتي متشابهان للغاية ويتحدثان مع بعضهما البعض كثيرًا".
وخطفت البرازيل الأضواء بكأس العالم خلال فوزها 4-1 على كوريا الجنوبية في دور الستة عشر ليس فقط بفضل الأداء الرائع والنتيجة الكبيرة، وإنما بسبب احتفال الفريق الصاخب بالأهداف.
وأثارت رقصات اللاعبين انتقادات من معلقين أمثال روي كين الذي اعتبر أنها "تنم عن عدم احترام" للمنافس وأثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن فينيسيوس رد، قائلًا: "تسجيل الهدف هو أهم لحظة في كرة القدم، وتزداد أهميتها أكثر في كأس العالم، لذا هي لحظة سعادة ليس لنا فقط كلاعبين وإنما للبلد بأكمله، ولا يزال لدينا احتفالات عديدة جاهزة، لذا علينا أن نواصل تحسين المستوى والفوز بالمباريات، وأن نظل سعداء".