انفجر فينيسيوس ضحكًا بسببها.. "قطة" تقتحم المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل (فيديو)

ضحك فينيسيوس جونيور من الأمر، حيث كان من الممكن سماع المراسلين يتحدثون فيما بينهم قبل استمرار مؤتمره الصحفي.

وساهم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بشكل كبير بفوز ريال مدريد بلقبين في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس السوبر وكأس العالم للأندية.

وبعد حادثة القطة، تم سؤال فينيسيوس جونيور عن مديره الفني في النادي الملكي كارلو أنشيلوتي وتأثيره على مسيرته المهنية، فرد قائلًا: "لقد تحدثت مع أنشيلوتي وقدم لي الكثير من النصائح لمساعدتي في أن أصبح لاعبًا أساسيًا مع البرازيل. لقد منحني الكثير من الثقة. وكان دائمًا صعبًا معي عندما يحتاج إلى ذلك. فهو بمثابة الأب بالنسبة لي".

وأضاف فينيسيوس: "إنه جيد ليس فقط في الجوانب الفنية للعبة، ولكن أيضًا في كيفية تعامله مع لاعبيه، لقد تحسنت كثيرًا وساعدني أنشيلوتي في ذلك. هو و (مدرب البرازيل) تيتي متشابهان للغاية ويتحدثان مع بعضهما البعض كثيرًا".

وخطفت البرازيل الأضواء بكأس العالم خلال فوزها 4-1 على كوريا الجنوبية في دور الستة عشر ليس فقط بفضل الأداء الرائع والنتيجة الكبيرة، وإنما بسبب احتفال الفريق الصاخب بالأهداف.

وأثارت رقصات اللاعبين انتقادات من معلقين أمثال روي كين الذي اعتبر أنها "تنم عن عدم احترام" للمنافس وأثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن فينيسيوس رد، قائلًا: "تسجيل الهدف هو أهم لحظة في كرة القدم، وتزداد أهميتها أكثر في كأس العالم، لذا هي لحظة سعادة ليس لنا فقط كلاعبين وإنما للبلد بأكمله، ولا يزال لدينا احتفالات عديدة جاهزة، لذا علينا أن نواصل تحسين المستوى والفوز بالمباريات، وأن نظل سعداء".