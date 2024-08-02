بات الملاكم الإسباني المسلم إيمانويل رييس بلا واحدا من نجوم الألعاب الأولمبية باريس 2024، حتى قبل صعوده المحتمل على منصة التتويج في مسابقة الملاكمة وذلك بفضل مسيرته المثيرة في رياضة الفن النبيل.

وقبل أن يخوض مواجهة نصف نهائي مسابقة الملاكمة لوزن 92 كيلوغراما، ضمن رييس بلا، وهو لاجئ كوبي حصل على الجنسية الإسبانية وأصبح يمثل البلاد في مسابقات الملاكمة، ميدالية برونزية لإسبانيا على الأقل قبل أن يخوض الدور نصف النهائي، يوم الأحد للتأهل للنهائي والمنافسة على الذهب.

وفاز إيمانويل رييس بلا في ربع النهائي على البلجيكي فيكتور شيلسترايت، أمس الجمعة، ليواصل مشواره الأولمبي الذي يخفي قصة كفاح ونجاح لافتين للملاكم المسلم.

ولم تحقق الملاكمة الإسبانية أية ميدالية منذ نسخة 2000 في سيدني، عندما أحرز رافا "باليتا" لوزانو، المدرب الحالي، على الميدالية الفضية لكن رييس بلا الملاكم المسلم من أصل كوبي سيضعها أمام فرصة الحصول على الذهبية في دورة باريس 2024.

وكشفت الصحافة الإسبانية أن إيمانويل رييس بلا هو ملاكم من أصل كوبي اعتنق الدين الإسلامي على منوال الأسطورة محمد علي كلاي، بطل العالم السابق وأعظم ملاكم في التاريخ.

وتابعت الصحافة الإسبانية أن رييس بلا كان يعيش حياة التشرد واللجوء، فبعد أن ولد في العاصمة الكوبية هافانا" هاجر إلى روسيا، وهناك قضى أسابيع من الاختباء داخل شقة مثل السجناء، خوفا من ترحيله أو اعتقاله.

وبعد نحو 3 أشهر لجأ الشاب الكوبي إلى النمسا، وهناك تم وضعه في مخيم للاجئين.

وبعد فترة من الإقامة في مخيم اللاجئين، قرر الملاكم الذي أشهر إسلامه الهروب من جديد إلى فرنسا، ليجد نفسه معتقلا في مركز للمهاجرين.

وسافر الملاكم البالغ من العمر 31 عاما، إلى برشلونة في محاولة جديدة للنجاة من الاعتقال وفق قوله، وبعد مرور عام قررت الحكومة الإسبانية منحه الجنسية بعد خطاب تفويض موجه من الاتحاد الإسباني للملاكمة ليبدأ رحلة جديدة من التحدي والنجاح بعد سنوات طويلة من الكفاح.

وتعلق إسبانيا آمالا عريضة على الفوز بذهبية الملاكمة لوزن 92 كيلوغراما، عبر إيمانويل رييس بلا، الملاكم اللاجيء المسلم، والذي لا يزال يحمل الاسم ذاته بعد سنوات من اعتناقه الدين الإسلامي.