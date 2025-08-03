قرار غيّر نتيجة المباراة.. ضربة جزاء كارثية تفجر جدلاً في السوبر التونسي (فيديو)

تُوّج فريق الترجي بلقب كأس السوبر التونسي لكرة القدم وسط حالة من الجدل التحكيمي.

وتغلّب الترجي على منافسه الملعب التونسي بهدف دون رد، اليوم الأحد، في نهائي السوبر المحلي على ملعب "حمادي العقربي".

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وجاء هدف فوز الترجي عن طريق اللاعب الجزائري يوسف بلايلي في الدقيقة 40 من عمر المباراة من ضربة جزاء.

ضربة الجزاء الترجي هل هي صحيحة ؟ Posted by Tirfoot tn on Sunday, August 3, 2025

واستغل بلايلي تمريرة خاطئة من حارس مرمى الملعب ليسدد في اتجاه مرمى المنافس ولكن الكرة أبعدها مروان الصحراوي مدافع الملعب قبل أن تصطدم بيده ما أدى إلى احتساب ضربة جزاء.

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واعترض مروان الصحراوي على قرار الحكم حسام بولعراس بحدة مؤكداً عدم تعمده على الإطلاق لمس الكرة بيديه.

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وأقيمت المباراة في غياب تقنية الفيديو وبطاقم تحكيم محلي بقرار من لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم.

وشن الخبير التحكيمي عادل زهمول انتقادات حادة على الحكم بسبب احتساب ضربة الجزاء لصالح الترجي.

عادل زهمول 🎙️ ضربة الجزاء وهمية و الترجي سرق المباراة Posted by CA Network on Sunday, August 3, 2025

وقال زهمول عبر تصريحات إذاعية إن ضربة الجزاء التي تم احتسابها لصالح الترجي وهمية موضحاً أن اللعبة لا تستدعي احتساب ضربة جزاء بسبب عدم التعمد.