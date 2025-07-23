10 حلول فورية لـ"صدمة" معسكر النصر السعودي

تلقت إدارة نادي النصر وجماهيره صدمة قوية ومبكرة في مستهل المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، بعد الإعلان الرسمي عن إصابة لاعب الوسط الدولي عبد الملك الجابر، الوافد الجديد لقلعة "العالمي".

وبحسب التشخيص المبدئي، سيغيب الجابر لمدة تصل إلى أربعة أشهر، ما يعني أن عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية واستعادة لياقة المباريات قد تمتد حتى بداية العام المقبل.

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هذه الإصابة المفاجئة تضع إدارة النصر والجهاز الفني في ورطة حقيقية، وتجبرهم على العودة إلى سوق الانتقالات بشكل طارئ للبحث عن حلول سريعة ومؤقتة لسد فراغ لاعب كانوا يعولون عليه ليكون أحد أعمدة الفريق في الموسم المنتظر.

مع تأكد غياب عبد الملك الجابر حتى فترة الانتقالات الشتوية، بات على إدارة نادي النصر التحرك بذكاء وسرعة لإيجاد "حل مؤقت" لا يعرقل خطط الفريق طويلة الأمد، خاصة وأن النية كانت مبيتة للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر في خط الوسط.

الخيارات المطروحة يجب أن تتسم بالمرونة، كأن تكون إعارة لستة أشهر أو التعاقد مع لاعبين بتكلفة منخفضة يمكن إعارتهم في يناير.

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وفيما يلي 10 حلول مقترحة لحل أزمة العالمي:

الحلول الداخلية والواقعية

الإبقاء على بروزوفيتش: الحل الأسهل والأسرع، التراجع عن قرار بيع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش سيضمن للنصر الحفاظ على لاعب عالمي في المحور دون الدخول في مفاوضات جديدة، مع إعادة تقييم وضعه في الشتاء.

مصعب الجوير: موهبة سعودية فذة أثبتت نفسها مع الهلال والشباب، قد يكون التعاقد معه صعبًا للغاية نظرًا لحساسية الانتقال بين الغريمين، لكن محاولة استعارته لستة أشهر قد تمثل حلاً وطنياً ممتازاً إذا أبدى الهلال مرونة.

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خيارات من دوري روشن

ثلاثي الاتفاق (ميدران، دودا، فينالدوم): يملك نادي الاتفاق ثلاثة لاعبين أصحاب خبرة كبيرة في دوري روشن. التعاقد مع أي منهم، ولو على سبيل الإعارة، سيمنح النصر لاعبًا جاهزًا ومتأقلمًا على الأجواء فورًا.

فرانك كيسيه: مع الأنباء عن إمكانية رحيله عن الأهلي، يبرز الإيفواري كخيار مثالي، لاعب "بوكس تو بوكس" بقوة بدنية هائلة وخبرة أوروبية كبيرة، وسيكون إضافة نوعية ضخمة إذا أتيحت فرصة ضمه.

الأسماء الحرة

كريستيان إريكسن: اسم عالمي متاح مجانًا بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، يمتلك رؤية استثنائية وقدرة على صناعة اللعب، ويمكن أن يشكل ثنائية مبدعة مع كريستيانو رونالدو.

ميراليم بيانيتش: لاعب يملك سيرة ذاتية تتحدث عن نفسها بعد مشواره في يوفنتوس وروما وبرشلونة، ومتاح كلاعب حر ويمتلك القدرة على ضبط إيقاع وسط الملعب بخبرته الكبيرة.

ليام هندرسون: لاعب وسط اسكتلندي انتهى عقده مع إمبولي الإيطالي. خيار أقل بريقًا، لكنه لاعب مجتهد ومنضبط تكتيكيًا، ويمثل حلاً اقتصاديًا وعمليًا.

توماس بارتي: هو أيضًا دون فريق في الوقت الحالي بعد انتهاء عقده مع آرسنال، وقد يكون الغاني حلاً قويًا وسهلًا لدعم وسط الملعب بشكل فوري.

فرص نهاية العقود

رودريغو دي بول: بطل العالم مع الأرجنتين ولاعب أتلتيكو مدريد يدخل عامه الأخير في عقده، وهو لاعب بروح قتالية هائلة وجودة فنية عالية، وسيكون التعاقد معه ضربة معلم حقيقية.

تانغي ندومبلي: موهبة فرنسية كبيرة لم تجد نفسها مع توتنهام، دخوله في آخر سنة من عقده مع نيس يجعله خيارًا متاحًا كإعارة أو شراء منخفض التكلفة، قد يكون رهاناً عالي المخاطر، ولكنه يمتلك إمكانيات فنية هائلة إذا تم توظيفه بشكل صحيح.