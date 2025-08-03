موعد مباراة الأهلي السعودي والعين والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق النادي الأهلي السعودي مواجهة قوية أمام العين الإماراتي خلال معسكره الخارجي المقام في إسبانيا استعدادا للموسم الجديد لدوري روشن للمحترفين.

وأنهى الأهلي موسما تاريخيا حصد خلاله لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى.

أخبار ذات علاقة على وشك الرحيل.. عرض مكسيكي لنجم الأهلي السعودي

أخبار ذات علاقة انتخابات مشتعلة.. 3 مرشحين لرئاسة الأهلي السعودي

"الراقي" استهل مشواره في معسكر الإعداد للموسم الجديد، بالفوز على تيرول النمساوي بثنائية مقابل هدف، ثم شارك في بطولة كأس كومو الودية، حيث احتل المركز الرابع بعد خسارته أمام كومو الإيطالي (1-3)، وتعادله مع سيلتيك الإسكتلندي (1-1)، وهزيمته بركلات الترجيح.

واستعاد الفريق توازنه بالفوز على إلتشي الإسباني بنتيجة (2-0)، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب بيناتار.

أخبار ذات علاقة الأهلي السعودي يضع شرطا مهما لرحيل نجم الفريق

وتنتظر الأهلي أجندة ثقيلة في موسم 2025-2026، حيث يستهلها بالمشاركة في كأس السوبر السعودي، والتي تقام في هونغ كونغ، خلال الفترة بين 19 و23 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يختتم الأهلي معسكره التحضيري، بملاقاة العين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل، قبل العودة إلى جدة، فيما يستعد الراقي لملاقاة القادسية في 20 أغسطس، ضمن الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي.

بينما انطلق معسكر العين، يوم 20 يوليو الماضي، بفترة إعداد في العاصمة المغربية الرباط، خاض خلالها مباراة ودية واحدة مع اتحاد تواركة.

ثم غادر العين متوجها إلى إسبانيا، يوم 30 يوليو، لخوض الفترة الثانية من معسكره الخارجي بمدينة مورسيا، حيث لعب ثاني مبارياته الودية، ضد إلتشي الإسباني أمس حيث فاز الفريق الإماراتي بخماسية نظيفة.

كما سيلعب الفريق الإماراتي، يوم 9 أغسطس، على كأس مدينة غرناطة، أمام فريق غرناطة الإسباني، على استاد لوس كارمينيس.

وسيعود العين في اليوم التالي إلى الإمارات، استعدادا لخوض أولى مبارياته المحلية في الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تنقل مباراة الأهلي السعودي والعين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل، في الساعة 12:00 ظهرا على منصة STC TV عبر الهواتف الذكية.