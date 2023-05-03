تامر حسني يحيي حفل كأس السوبر المصري في أبوظبي
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، أن المطرب تامر حسني سوف يحيي حفلا غنائيا خلال مباراة السوبر المصري الذي سيقام على ستاد محمد بن زايد يوم الجمعه المقبل في أبوظبي.
وقال مجلس أبوظبي الرياضي في بيان عبر حسابه على تويتر: "سيكون جمهور كأس السوبر المصري على موعد مع الحفل الذي يحييه الفنان تامر حسني، كونو على الموعد".
كانت وسائل إعلام مصرية قد تحدثت عن مفاجأة يجهزها مجلس أبوظبي الرياضي لجمهور كأس السوبر المصري.
وسيحتضن ستاد محمد بن زايد السوبر المصري، بين الأهلي وبيراميدز يوم الجمعة المقبل، بعد اعتذار الزمالك عن المواجهة إثر خلافات مع اتحاد الكرة المصري.
وأكد مجلس أبوظبي الرياضي أن الجماهير التي اشترت تذاكر المباراة في الأماكن المخصصة لجمهور الزمالك يمكنها استرجاعها إن أرادت بعد تغيير طرفي اللقاء، لظروف خارجة عن إرادة المجلس، في الفترة من الحادية عشر مساء اليوم وحتى الخميس المقبل.
ويخوض الأهلي تدريباته في أبوظبي منذ أمس الثلاثاء، فيما سيتجه فريق بيراميدز إلى أبوظبي اليوم الأربعاء استعدادا لخوض المباراة مساء يوم الجمعة المقبل.