تامر حسني يحيي حفل كأس السوبر المصري في أبوظبي

وقال مجلس أبوظبي الرياضي في بيان عبر حسابه على تويتر: "سيكون جمهور كأس السوبر المصري على موعد مع الحفل الذي يحييه الفنان تامر حسني، كونو على الموعد".

كانت وسائل إعلام مصرية قد تحدثت عن مفاجأة يجهزها مجلس أبوظبي الرياضي لجمهور كأس السوبر المصري.

وسيحتضن ستاد محمد بن زايد السوبر المصري، بين الأهلي وبيراميدز يوم الجمعة المقبل، بعد اعتذار الزمالك عن المواجهة إثر خلافات مع اتحاد الكرة المصري.