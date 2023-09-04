الأغلى في التاريخ.. الاتحاد يقدم عرضه الأخير للتعاقد مع محمد صلاح
قالت صحيفة "ديلي ميل" إن نادي الاتحاد السعودي يستعد لتقديم عرض جديد بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، (نحو 234 مليون يورو)، للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفربول.
ووفقا للصحيفة فقد وصل وفد سعودي إلى لندن، يوم السبت؛ في محاولة أخيرة لإقناع ليفربول ببيع محمد صلاح.
لكن رسالة ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب، كانت واضحة وهي: "محمد صلاح ليس للبيع وهو سعيد في ليفربول".
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم رفض عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني ليلة الخميس الماضي.
ومع ذلك، ذكرت "ديلي ميل" أن الوفد السعودي سيرفع عرضه إلى 200 مليون جنيه إسترليني خلال الـ 48 ساعة القادمة، ويعتقد الوفد أن صلاح سيكون منفتحًا على الانتقال إلى الاتحاد.
وحال تمت الصفقة مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، (نحو 234 مليون يورو) أو أكثر فإن محمد صلاح سيصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، متجاوزا تكلفة صفقة انتقال نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017.
وينتهي سوق الانتقالات في السعودية يوم الخميس، علما أنه انتهى في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا يوم الجمعة 1 سبتمبر.
موقف كلوب
وكانت صحيفة "ميرور" قد كشفت أن يورغن كلوب متمسك ببقاء محمد صلاح هذا الموسم، ولكن سيقبل ببيعه الصيف المقبل.
وقالت الصحيفة: "كلوب متخوّف من عرض الاتحاد الجديد المزمع تقديمه للاعب في الأيام المقبلة، ويأمل المدرب أن يتمالك ملّاك النادي أعصابهم ويرفضوا العرض، هو يعلم أن صلاح سيرحل في نهاية المطاف لكن يأمل ببقائه لموسم آخر".
وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب سيوافق على انتقال صلاح للدوري السعودي الصيف المقبل، "إذ سيكون الانتقال وقتذاك حتميًّا".
وجدد محمد صلاح البالغ من العمر 31 عامًا، عقده مع ليفربول في 2022، وينتهي العقد الحالي في 2025.
وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول في 2017 مقابل 42 مليون يورو، وسجل النجم المصري 188 هدفًا في 309 مباريات مع ليفربول، كما صنع 81 هدفًا.