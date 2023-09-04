الأغلى في التاريخ.. الاتحاد يقدم عرضه الأخير للتعاقد مع محمد صلاح

وينتهي سوق الانتقالات في السعودية يوم الخميس، علما أنه انتهى في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا يوم الجمعة 1 سبتمبر.

موقف كلوب

وكانت صحيفة "ميرور" قد كشفت أن يورغن كلوب متمسك ببقاء محمد صلاح هذا الموسم، ولكن سيقبل ببيعه الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة: "كلوب متخوّف من عرض الاتحاد الجديد المزمع تقديمه للاعب في الأيام المقبلة، ويأمل المدرب أن يتمالك ملّاك النادي أعصابهم ويرفضوا العرض، هو يعلم أن صلاح سيرحل في نهاية المطاف لكن يأمل ببقائه لموسم آخر".

وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب سيوافق على انتقال صلاح للدوري السعودي الصيف المقبل، "إذ سيكون الانتقال وقتذاك حتميًّا".

وجدد محمد صلاح البالغ من العمر 31 عامًا، عقده مع ليفربول في 2022، وينتهي العقد الحالي في 2025.

وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول في 2017 مقابل 42 مليون يورو، وسجل النجم المصري 188 هدفًا في 309 مباريات مع ليفربول، كما صنع 81 هدفًا.