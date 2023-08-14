بافارد مدافع بايرن ميونخ يطلب الانتقال إلى مانشستر يونايتد
قالت صحيفة "مترو" إن المدافع الفرنسي بنجامين بافارد أبلغ بايرن ميونخ أنه يريد الانضمام إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.
ويعمل مانشستر يونايتد على شراء مدافع جديد مع احتمال رحيل قائد الفريق السابق هاري ماغواير، الذي قد ينتقل إلى ويستهام مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.
وبحسب الصحيفة فقد حدد مانشستر يونايتد بافارد كبديل لماغواير، ويعتقد أن النادي الإنجليزي قدم عرضا أوليا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لكن النادي البافاري رفض.
ونقلت "مترو" عن صحيفة "بيلد" أن بايرن ميونخ طلب في البداية مبلغا بين 45 مليون يورو و50 مليون يورو مقابل بافارد، لكن النادي البافاري الآن غير راغب في بيع المدافع الفرنسي.
لكن بافارد البالغ من العمر 27 عاما أبلغ بايرن ميونخ أنه يرغب في الانتقال إلى مانشستر يونايتد قبل إغلاق السوق الصيفي الحالي.
وتعاقد بايرن ميونخ مع بافارد من شتوتغارت مقابل 35 مليون يورو في 2019.
ونال بافارد مع بايرن ميونخ 4 ألقاب في الدوري الألماني، بالإضافة إلى لقب في دوري أبطال أوروبا.
ويمتد عقد بافارد مع بايرن ميونخ حتى يونيو 2024. وبحسب موقع "transfermarkt" فقد شارك مع النادي البافاري في 163 مباراة سجل فيها 12 هدفا وصنع 12.
صفقة أمادو أونانا
وقالت صحيفة "مترو" إن مانشستر يونايتد بدأ محادثات مع إيفرتون لضم لاعب الوسط البلجيكي أمادو أونانا.
ويحرص إيفرتون على الاحتفاظ بلاعب الوسط لكن عرضا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني قد يكون كافيا لنقل اللاعب إلى أولد ترافورد.
وأمادو أونانا البالغ من العمر 21 عاما يرتبط بعقد مع إيفرتون حتى 2027، وانضم للفريق في 2022 ولعب له 36 مباراة.