بافارد مدافع بايرن ميونخ يطلب الانتقال إلى مانشستر يونايتد

ونقلت "مترو" عن صحيفة "بيلد" أن بايرن ميونخ طلب في البداية مبلغا بين 45 مليون يورو و50 مليون يورو مقابل بافارد، لكن النادي البافاري الآن غير راغب في بيع المدافع الفرنسي.

لكن بافارد البالغ من العمر 27 عاما أبلغ بايرن ميونخ أنه يرغب في الانتقال إلى مانشستر يونايتد قبل إغلاق السوق الصيفي الحالي.

وتعاقد بايرن ميونخ مع بافارد من شتوتغارت مقابل 35 مليون يورو في 2019.

ونال بافارد مع بايرن ميونخ 4 ألقاب في الدوري الألماني، بالإضافة إلى لقب في دوري أبطال أوروبا.

ويمتد عقد بافارد مع بايرن ميونخ حتى يونيو 2024. وبحسب موقع "transfermarkt" فقد شارك مع النادي البافاري في 163 مباراة سجل فيها 12 هدفا وصنع 12.