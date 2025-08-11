logo
رياضة

نجم جديد ينضم إلى رونالدو.. كم يبلغ راتب كومان مع النصر السعودي؟

نجم جديد ينضم إلى رونالدو.. كم يبلغ راتب كومان مع النصر السعودي؟
كينغسلي كومانالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 12:03 م

بات الفرنسي كينغسلي كومان، نجم بايرن ميونخ، على أعتاب ارتداء قميص النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد وصول إدارة "العالمي" لاتفاق نهائي مع نظيرتها في النادي الألماني لإتمام الصفقة المنتظرة.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت مؤخرًا أن إدارة النصر قد دخلت في مفاوضات جادة مع نظيرتها في بايرن ميونخ من أجل التعاقد مع الفرنسي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لما ذكره الصحفي الرياضي فابريس هوكينز، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن بايرن ميونخ وافق على رحيل كينغسلي كومان مقابل 30 مليون يورو.

أخبار ذات علاقة

بعد التفاوض مع كومان وغرينوود.. هل سيرحل ساديو ماني عن النصر السعودي؟

بعد التفاوض مع كومان وغرينوود.. هل سيرحل ساديو ماني عن النصر السعودي؟

 

أخبار ذات علاقة

رغم التقرير المرعب.. 7 نجوم عالميين يشجعون النصر على ضم كومان

رغم التقرير المرعب.. 7 نجوم عالميين يشجعون النصر على ضم كومان

وأضاف أن عقد الجناح الفرنسي الدولي سيمتد حتى 2028، وسيحصل على راتب سنوي بين 20 و25 مليون يورو. 

وتابع: "النصر بدأ مفاوضاته مع اللاعب منذ أشهر، ونجح في إقناعه".

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لاحقاً إلى الفحص الطبي قبل توقيع العقود.

 

 

وبعد الثنائي جواو فيليكس وإينيغو مارتينيز، سيمثل التعاقد مع كومان إضافة قوية لهجوم النصر الذي يقوده أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو.

يذكر أن كومان سجل 72 هدفاً وصنع 71 خلال 339 مباراة مع بايرن ميونخ منذ انضمامه إلى النادي البافاري عام 2015.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC