نجم جديد ينضم إلى رونالدو.. كم يبلغ راتب كومان مع النصر السعودي؟

بات الفرنسي كينغسلي كومان، نجم بايرن ميونخ، على أعتاب ارتداء قميص النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد وصول إدارة "العالمي" لاتفاق نهائي مع نظيرتها في النادي الألماني لإتمام الصفقة المنتظرة.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت مؤخرًا أن إدارة النصر قد دخلت في مفاوضات جادة مع نظيرتها في بايرن ميونخ من أجل التعاقد مع الفرنسي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لما ذكره الصحفي الرياضي فابريس هوكينز، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن بايرن ميونخ وافق على رحيل كينغسلي كومان مقابل 30 مليون يورو.

وأضاف أن عقد الجناح الفرنسي الدولي سيمتد حتى 2028، وسيحصل على راتب سنوي بين 20 و25 مليون يورو.

وتابع: "النصر بدأ مفاوضاته مع اللاعب منذ أشهر، ونجح في إقناعه".

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لاحقاً إلى الفحص الطبي قبل توقيع العقود.

وبعد الثنائي جواو فيليكس وإينيغو مارتينيز، سيمثل التعاقد مع كومان إضافة قوية لهجوم النصر الذي يقوده أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو.

يذكر أن كومان سجل 72 هدفاً وصنع 71 خلال 339 مباراة مع بايرن ميونخ منذ انضمامه إلى النادي البافاري عام 2015.