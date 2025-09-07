حقيقة صور الكشري.. هل تعمد إمام عاشور استفزاز زيزو مجددًا؟

أثار أحد محال الكشري الشهيرة في مصر جدلًا واسعًا بعد نشره صورة لإمام عاشور، نجم الأهلي، وهو في زيارة للمحل، اعتبرها الجمهور بمثابة سخرية من زميله أحمد سيد "زيزو"، في ظل الأزمة التي اندلعت بينهما مؤخرًا.

وشهدت انطلاقة مسيرة الأهلي في الدوري المصري تراجعًا كبيرًا، حيث خاض الفريق 4 مباريات فاز في واحدة وخسر مثلها وتعادل في مواجهتين، ليجمع 5 نقاط فقط وضعته في المركز الـ13.

وكانت الخسارة الأخيرة أمام منافسه بيراميدز، هي التي أحدثت أزمة كبيرة، قرر خلالها مجلس الإدارة إقالة الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، وتعيين عماد النحاس مدربًا "مؤقتًا".

وعقب هذه المباراة خرج "زيزو" ببيان اعتذار للجماهير الأهلاوية عبر حسابه على "إنستغرام"، موجهًا أيضًا رسالة للشامتين في الفريق، ولكن يبدو أن الأمر لم ينل إعجاب زملائه في الفريق، ليخرج بعده بدقائق إمام عاشور برسالة غامضة عبر حسابه اعتبرها البعض موجهة لـ"زيزو".

واضطرت إدارة الأهلي للتدخل وتغريم اللاعبين ماليًا، وقام زيزو بعد ذلك بحذف البيان عبر حسابه، وسط تساؤل الجماهير عن السبب.

ودأبت صفحة الكشري الشهيرة على نشر بعض المنشورات التي تحمل إسقاطات على "زيزو" ببعض العبارات الساخرة التي يطلقها جمهور الزمالك على اللاعب، وهو ما أغضب جمهور الأهلي بشدة ودشنوا هاشتاغات لمقاطعة هذا المحل.

ولكن الصفحة فاجأت الجمهور بتصعيد استفزازها وأعادت نشر صور قديمة لإمام عاشور تعود إلى مايو الماضي خلال زيارته للمحل، ليعتقد الجمهور أنها جديدة، وبالتالي يعتبرون أن ما يحدث هو حلقة جديدة من حلقات الحرب المشتعلة بين اللاعبين، وأن اللاعب قام بزيارة المحل حديثًا لدعمهم في إطار حملة المقاطعة ضدهم.

وأعرب جمهور الأهلي عن عدم تفهمه لمثل هذه الأمور التي يقوم بها حساب محل الكشري على منصات التواصل الاجتماعي، وإشعاله الغضب والتعصب بين جمهوري الزمالك والأهلي.

ويخضع إمام عاشور للتأهيل منذ فترة بسبب إجرائه عملية جراحية في الكتف، وينتظر جمهور الأهلي عودته للمشاركة مع الفريق في الجولات المقبلة بالدوري، بينما يتواجد زيزو حاليًا مع منتخب مصر، حيث شارك في مواجهة إثيوبيا الأخيرة ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026، وسيسافر مع الفريق لملاقاة بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء المقبل.