الوحدة يعمق جراح العين.. والشارقة وشباب الأهلي يعززان العلامة الكاملة (فيديو)

تلقّى العين ضربة جديدة بالخسارة على ملعبه أمام ضيفه الوحدة بنتيجة 1-2 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين.

تقدم المغربي سفيان رحيمي للعين في الدقيقة 17 ولكن الوحدة تعادل بهدف السوري عمر خربين من ضربة جزاء في الدقيقة 40.

وأحرز الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 64 ليمنح فريقه الفوز أمام بطل آسيا.

وواصل العين مسلسل التراجع بعد خسارته الأخيرة بدوري أبطال آسيا للنخبة أمام الغرافة القطري بنتيجة 2-4.

وفاز شباب الأهلي خارج دياره على حساب بني ياس بنتيجة 5-1 في الجولة ذاتها بعدما سجل لوكا ميليفوغيفيتش ثم يوسف نياكاتي في مرماه بالخطأ وسردار آزمون ومؤنس دبور وأخيراً سعيد عزت الله للفرسان بينما أحرز هدف بني ياس اللاعب نياكاتي.

وقاد كايو لوكاس فريقه الشارقة للفوز على ضيفه العروبة بنتيجة 2-1 في نفس الجولة بعدما سجل ثنائية من ضربتي جزاء في الدقيقتين 58 و69 بينما أحرز للعروبة عبد الله أنور.

وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب أبولينار كاك لاعب العروبة في الدقيقة 60.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية الجولة الخامسة:

الشارقة (15 نقطة)

شباب الأهلي (15 نقطة)

الوحدة (10 نقاط)

النصر (9 نقاط)

الجزيرة (9 نقاط)

العين (7 نقاط) له مباراة مؤجلة

اتحاد كلباء (7 نقاط) له مباراة مؤجلة

الوصل (7 نقاط)

بني ياس (7 نقاط)

خورفكان (6 نقاط)

البطائح (4 نقاط)

عجمان (3 نقاط)

العروبة (بلا نقاط)

دبا الحصن (بلا نقاط)