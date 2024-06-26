سينر يدخل منافسات ويمبلدون منتشيا بصدارة التصنيف العالمي

سيدخل يانيك سينر بطولة من الأربع الكبرى للتنس باعتباره اللاعب الأعلى تصنيفا لأول مرة في ويمبلدون، ويمكن للإيطالي المتألق توسيع الفارق مع مطارديه الرئيسين من خلال الفوز بثاني ألقابه الكبرى هذا العام.

وبعد فوزه بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة، أصبح سينر أول لاعب إيطالي يعتلي عرش تنس الرجال بعد انسحاب نوفاك ديوكوفيتش بسبب الإصابة في دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة في وقت سابق من هذا الشهر.

كان سينر، الذي خسر أمام كارلوس ألكاراز الذي مضى قدما للفوز باللقب، في الدور قبل النهائي لرولان جاروس يفضل تأمين المركز الأول بشكل مختلف بعض الشيء، لكن اللاعب (22 عاما) وصل لقمة مستواه بانتصاراته في روتردام وميامي.