سينر يدخل منافسات ويمبلدون منتشيا بصدارة التصنيف العالمي
سيدخل يانيك سينر بطولة من الأربع الكبرى للتنس باعتباره اللاعب الأعلى تصنيفا لأول مرة في ويمبلدون، ويمكن للإيطالي المتألق توسيع الفارق مع مطارديه الرئيسين من خلال الفوز بثاني ألقابه الكبرى هذا العام.
وبعد فوزه بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة، أصبح سينر أول لاعب إيطالي يعتلي عرش تنس الرجال بعد انسحاب نوفاك ديوكوفيتش بسبب الإصابة في دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة في وقت سابق من هذا الشهر.
كان سينر، الذي خسر أمام كارلوس ألكاراز الذي مضى قدما للفوز باللقب، في الدور قبل النهائي لرولان جاروس يفضل تأمين المركز الأول بشكل مختلف بعض الشيء، لكن اللاعب (22 عاما) وصل لقمة مستواه بانتصاراته في روتردام وميامي.
وقال سينر وهو اللاعب رقم 29 الذي يتصدر عرش تنس الرجال: "بالتأكيد، هذا يعني الكثير بالنسبة لي، كونك المصنف الأول على العالم يعني أنك قضيت عاما رائعا. في الواقع، كان عاما مذهلا مع الكثير من النجاح ومن الواضح أنني سعيد بهذا.
"من ناحية أخرى، لديك دائما بطولات. عليك أن تخوض أكبر البطولات. إنه لشرف كبير أن أكون جزءا منها وأتطلع للتحديات المقبلة".
لقد كان التحسن الكبير في إرسال سينر وقدرته على التحمل سمة من سمات أسلوب لعبه منذ أن بدأ العمل مع المدرب دارين كاهيل.
وأظهر تلك الصفات مرة أخرى بفوزه بأول لقب له على الملاعب العشبية في بطولة هاله؛ الأمر الذي أعده لمزيد من النجاح في نادي عموم إنجلترا حتى لو كانت ظروف الملاعب العشبية من المرجح أن تكون مختلفة تماما في لندن.
ومع خسارة ألكاراز في الدور الثاني أمام جاك درابر في بطولة كوينز، الأسبوع الماضي، وعودة ديوكوفيتش، البطل سبع مرات، بعد خضوعه لجراحة في الركبة في وقت سابق من هذا الشهر، فإن سينر عازم على تعزيز موقعه في القمة.
وقال سينر الذي وصل إلى قبل نهائي ويمبلدون العام الماضي قبل أن يخسر أمام ديوكوفيتش، وصيف البطل: "هذا حلم الجميع، أن نكون في هذا المركز".
"صدارة التصنيف العالمي إنجاز كبير وسنرى إلى أي مدى يمكنني الحفاظ عليها وبعد ذلك سيكون هذا تحديا مختلفا".