سر استبعاد نجم الزمالك من أول مباراة في الدوري المصري

استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، على استبعاد أحد نجوم الفريق من مباراة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة، في الجولة الأولى للدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفاً على سيراميكا كليوباترا في التاسعة مساء اليوم الجمعة (بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة) بإستاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

ويخوض الفريق الأبيض أول مباراة رسمية تحت قيادة مدربه الجديد يانيك فيريرا الذي تولى المهمة خلفاً للمدرب أيمن الرمادي الذي توج بلقب كأس مصر.

ودعم الزمالك صفوفه بعشر صفقات جديدة على رأسها الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد بجانب البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا والمغربي عبد الحميد معالي والأنغولي شيكو بانزا.

وتعاقد الفريق الأبيض أيضاً مع الحارس المهدي سليمان وعمرو ناصر وأحمد شريف ومحمد إسماعيل وأحمد ربيع.

وقرر فيريرا استبعاد حارس المرمى المهدي سليمان من قائمة الزمالك لمباراة سيراميكا كليوباترا.

وجاء هذا القرار بسبب رغبة المدير الفني في الاعتماد بشكل أكبر على العناصر القديمة في الفريق، والاعتماد على أحد الحارسين محمد عواد ومحمد صبحي.

وانضم المهدي سليمان صاحب الـ 38 عاماً إلى الزمالك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد السكندري.

ولعب المهدي مع أندية إنبي والمقاولون العرب وبتروجت وغزل المحلة وسموحة وبيراميدز والاتحاد السكندري، ويملك في رصيده 257 مباراة في الدوري المصري بخلاف 20 مباراة قارية كما انضم لمنتخب مصر.