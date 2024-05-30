سر عدم معاقبة مالكوم بعد إشارته لجمهور الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية عن السبب وراء عدم اتخاذ لجنة الانضباط، التابعة لاتحاد الكرة السعودي، قرارًا بمعاقبة مالكوم، نجم الهلال، والذي قدَّم الاتحاد ضده شكوى بشكل رسمي، بسبب حركته غير الأخلاقية في مواجهة الفريقين ببطولة كأس الملك.

وكان مالكوم قام بحركة غير أخلاقية لدى احتفاله بهدف سجله في مرمى الاتحاد في تلك المباراة، قبل أن يعلن حكم المباراة إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "المدينة" نقلًا عن أحد المصادر، فإن لجنة الانضباط رأت أن تصرف سعود عبدالحميد لا يستحق العقوبة، أما تصرف مالكوم المشار إليه من نادي الاتحاد فلم يكن واضحًا في تسجيلات المباراة.