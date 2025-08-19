محاسبة من يحارب الزمالك.. تصريحات نارية من ميدو بعد سحب أرض أكتوبر

خرج أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، بتصريحات نارية، بعد سحب أرض النادي الأبيض بمدينة الـ6 من أكتوبر، من جانب وزارة الإسكان في مصر.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سحب أرض النادي المخصصة لإنشاء فرع في مدينة الـ6 من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها نحو 129 فدانًا، وسط اتهامات بأن هذا القرار يأتي في توقيت حساس يهدف إلى عرقلة استقرار النادي.

وقد فوجئ مجلس إدارة الزمالك الحالي بهذا القرار، الذي جاء رغم التزام النادي بسداد المستحقات المالية الخاصة بالقرار الوزاري المتعلق بتخصيص الأرض، والبدء في أعمال الإنشاءات مؤخرًا.

وأوضح هشام نصر، نائب رئيس النادي، أن المجلس كان يعمل يوميًّا في الموقع، وأن النادي متعاقد بالفعل على إنشاء 24 ملعبًا رياضيًّا، مشددًا على أن القرار "مفاجئ وغير مبرر" وسيتم تصعيده إلى القيادة السياسية.

حاسبوا من يحارب الزمالك

أحمد حسام "ميدو" أطلق تصريحات نارية عبر حسابه على منصة "إكس"، مطالبًا بمحاسبة "من يحارب الزمالك" ومؤكدًا أن أوراق النادي سليمة تمامًا، فيما يرى مراقبون أن الأمر يتطلب تدخلًا من القيادة السياسية لإنصاف النادي الأبيض.

وأكد ميدو في سلسلة تغريدات، أنه تأكد من صحة معلوماته من مصادر متعددة، مشيرًا إلى أن أوراق الزمالك سليمة تمامًا، وأن النادي دفع رسوم المزايا وحصل على تمديد للمهلة لإكمال المرحلة الأولى.

وأوضح أن الأرض مخصصة منذ 2004 دون أي مشكلة، لكن الآن مع بدء العمل وتحقيق دخل منها، يتم محاولة سحبها لمنع النادي من الاستقلال المالي والمنافسة.

وختم في الثالثة بأن لديه كل الأوراق والمستندات التي تثبت صحة إجراءات الزمالك، مطالبًا المسؤولين بدعمه بالقانون ووضع حد لمن يحارب النادي، معبرًا عن ثقته في دعمهم لأهمية المشروع لمستقبل الزمالك.