بيلينغهام: أشعر بأنني أفضل 10 مرات عما كنت عليه في الموسم الماضي
تحدث جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، عن تألقه مع الفريق سريعا، وقيادته أمس للفوز على ألميريا في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
وسجل النجم الإنجليزي الشاب هدفين في فوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف على ألميريا.
وقال بيلينغهام، في تصريحات عقب المباراة، عن عودة الفريق بالنتيجة بعد تأخره منذ الدقيقة الثالثة أمام ألميريا: "لقد عدنا في النتيجة ولم نسمح بأن نخسر، العديد من الأندية تعاني من صعوبات كبيرة حين تستقبل أهدافا، ولكن هذا ليس وضعنا، واصلنا اللعب بشكل جيد، لعبنا بهدوء ولم نتوتر أو نخاف والنتيجة بالنهاية كانت في صالحنا، لم أشعر ولو للحظة بأننا سنخسر، رأيت وجه زملائي، لم يكن يظهر عليهم أي خوف".
وأضاف: "أعتقد أنني أفضل 10 مرات عما كنت عليه في الموسم الماضي، بوجودي مع هؤلاء اللاعبين الذين أتعلم منهم الكثير، المستوى هنا في الريال والجودة عالية وبالنسبة لي فإنني أستوعب كل ما يمكنني من زملائي لكي أتعلم".
وعن علاقته بجماهير الريال، أشار: "آمل أن يستمتعوا بلعبي، أحب اللعب، والأهم هو أن أظهر حبي وعاطفتي لهم. في نهاية المباراة نقوم بتحية الجماهير وبحال كانوا راضين وسعداء نكون نحن كذلك سعداء.. أرغب بأن أواصل السير على هذا الطريق".
فيما قال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد عن لاعبه: "أنا أؤمن بشخصية بيلينغهام وبحالة النضج التي وصل لها في ألمانيا، إنه يتكيف بشكل جيد للغاية مع الدوري الإسباني ومع أسلوب الفريق".
ورفع النجم الإنجليزي رصيده إلى ثلاثة أهداف من مباراتين، وحقق الريال انتصاره الثاني على التوالي في بداية الموسم.
وبدا أن بلينغهام، البالغ 20 عاما، المنضم من بروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو بجانب 30 مليونا في صورة حوافز، لا يمكن إيقافه مجددا، إذ قاد معظم هجمات الميرنغي.