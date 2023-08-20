بيلينغهام: أشعر بأنني أفضل 10 مرات عما كنت عليه في الموسم الماضي

تحدث جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، عن تألقه مع الفريق سريعا، وقيادته أمس للفوز على ألميريا في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وسجل النجم الإنجليزي الشاب هدفين في فوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف على ألميريا.

وقال بيلينغهام، في تصريحات عقب المباراة، عن عودة الفريق بالنتيجة بعد تأخره منذ الدقيقة الثالثة أمام ألميريا: "لقد عدنا في النتيجة ولم نسمح بأن نخسر، العديد من الأندية تعاني من صعوبات كبيرة حين تستقبل أهدافا، ولكن هذا ليس وضعنا، واصلنا اللعب بشكل جيد، لعبنا بهدوء ولم نتوتر أو نخاف والنتيجة بالنهاية كانت في صالحنا، لم أشعر ولو للحظة بأننا سنخسر، رأيت وجه زملائي، لم يكن يظهر عليهم أي خوف".