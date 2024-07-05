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رياضة

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2024

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2024
منتخب فرنسا تأهل بركلات الترجيح ضد البرتغالالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 يوليو 2024، 11:16 م

يلتقي المنتخبان الإسباني والفرنسي وجها لوجه في الدور نصف النهائي من كأس أمم أوروبا 2024 التي تقام في ألمانيا حتى 14 يوليو الجاري.

وخطف منتخب إسبانيا مساء الجمعة تأهلا مثيرا ودراماتيكيا أمام البلد المستضيف ألمانيا (2 ـ1) بعد تمديد الوقت، حيث نجح البديل ميكيل ميرينو في وضع رأسية قاتلة في شباك منتخب المانشافت ليعبر بمنتخب لاروخا إلى نصف النهائي.

أما المنتخب الفرنسي فقد تأهل هو الآخر بشكل مثير أمام البرتغال بقيادة نجمها كريستيانو رونالدو، وذلك بفوزه بركلات الترجيح (5 ـ3) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

وتدور مباراة منتخبي إسبانيا وفرنسا يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 في ملعب أليانز أرينا في ميونخ وذلك انطلاقا من الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وسبق لمنتخبي إسبانيا وفرنسا أن التقيا في عدة مناسبات في كأس أمم أوروبا، حيث جمعهما نهائي 1984 حين فازت فرنسا (2 ـ0) وتوجت بأول ألقابها القاري.

 

 

أما آخر لقاء جمع منتخب الديكة بمنتخب لاروخا فكان سنة 2021 في نهائي دوري الأمم الأوربية وفازت فرنسا أيضا بأول ألقابها في تلك المسابقة (2 ـ1).

يشار إلى أن نصف النهائي الثاني سيجمع الفائز من مواجهة إنجلترا وسويسرا بالمتأهل من مباراة تركيا وهولندا.

رياضةيورو 2024منتخب إسبانيا

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