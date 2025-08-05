سخرية نارية من تشيلسي بعد خسارة "محمد صلاح الجديد" لصالح ليفربول

تسبب التألق الكبير للاعب ريو نغوموها، الذي يعد ثاني أصغر لاعب في تاريخ ليفربول خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، في سخرية الجمهور من ناديه السابق تشيلسي، حيث اعتبروا أن "البلوز" فرط فيه كما فعل سابقا مع الدولي المصري محمد صلاح، الذي رحل عنهم ليتألق بعد ذلك بشدة.

ورغم إنفاق بطل الدوري لأكثر من 250 مليون جنيه إسترليني على التعاقدات هذا الصيف، إلا أن نغوموها، البالغ من العمر 16 عامًا، كان النجم الأبرز في فترة الإعداد.

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الجناح الشاب، الذي خطفه ليفربول من أكاديمية تشيلسي العام الماضي، كان قد سجل سابقًا في شباك يوكوهاما وقدم تمريرة حاسمة أمام ميلان خلال جولة الفريق الآسيوية.

لكن هدفه، مساء الاثنين، أمام أتلتيك بلباو الإسباني كان الأبرز في إبراز قدراته حتى الآن.

نغوموها استلم الكرة من داخل نصف ملعبه، وانطلق بثقة نحو مرمى الخصم. ورغم أنه كان محاطًا بعدد من نجوم الفريق الأول، تجاهل زملاءه وقرر الاعتماد على نفسه، مراوغًا إلى الداخل قبل أن يطلق تسديدة مذهلة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك حارس بلباو بطريقة رائعة.

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وفي يناير الماضي، أصبح نغوموها أصغر لاعب يبدأ مباراة، وثاني أصغر لاعب يشارك أساسياً مع ليفربول (في عمر 16 عاماً و135 يوماً) في الفوز 4-0 على أكرينغتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت تلك مشاركته الوحيدة مع الفريق الأول، ولم يجلس على مقاعد البدلاء في أي مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد يتغير هذا الوضع هذا الموسم، خاصةً مع التغييرات الكثيرة في خط هجوم ليفربول وانتقال لويس دياز إلى بايرن ميونيخ ووفاة ديوغو جوتا في حادث سير مأساوي.

وأصيب نادي تشيلسي بغضب شديد بعد خسارة ريو نغوموها لصالح ليفربول، لدرجة أنه قام بحظر كشافي "الريدز" من دخول أكاديمية كوبهام الخاصة به.

أسطورة البلوز جون تيري علّق عبر مواقع التواصل، قائلاً: "هذا الفتى لاعب مميز، وسيصبح من النخبة دون شك".

أما جماهير الأندية المنافسة، فلم تفوّت الفرصة لتذكير مشجعي تشيلسي بما فرّط فيه ناديهم.

فقد كتب أحدهم على منصة "إكس": "تشيلسي يفضل التعاقد مع أي موهبة عشوائية من البرازيل بدلًا من الحفاظ على ريو نغوموها… لقد ارتكبوا خطأ فادحًا".

في المقابل، انبهر آخرون بموهبة نغوموها اللافتة، فكتب أحدهم: "بعد دقيقتين فقط من ظهوره الأول في أنفيلد، نغوموها، صاحب الـ16 عامًا، يفعل هذا... هذا الفتى في طريقه إلى القمة دون شك".

وأضاف آخر: "يحسب لليفربول، نغوموها موهبة حقيقية".

وقد عبّر النجم الشاب عن سعادته الكبيرة بكل لحظة خاضها خلال فترة الإعداد مع بطل الدوري الإنجليزي، كاشفًا مؤخرًا أن المدافع المخضرم أندي روبرتسون تبنّاه وحرص على دعمه وتوجيهه خلال الأسابيع الأخيرة.