تفاصيل مفاوضات الأهلي المصري مع باولو بينتو

فتحت إدارة الأهلي المصري باب التفاوض مع المدرب البرتغالي باولو بينتو من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو.

ورحل ريبيرو عن تدريب الأهلي بعد 7 مباريات رسمية حقق خلالها فوزاً واحداً على حساب فاركو في الدوري المصري، بينما تلقى هزيمتين، وتعادل 4 مرات.

وأعلن النادي الأهلي تعيين عماد النحاس قائماً بأعمال المدير الفني بجانب عادل مصطفى مدرباً عاماً، ومحمد نجيب مدرباً مساعداً، وأمير عبد الحميد مدرباً لحراس المرمى، بجانب وليد صلاح الدين مديراً للكرة.

وكشفت صحيفة "أوغوغو" البرتغالية عن تلقي باولو بينتو اتصالات من جانب مسؤولي الأهلي المصري لاستكشاف رغبته بشأن إمكانية قيادة الفريق الأحمر.

وأوضحت أن الأهلي يرغب في الحصول على خدمات المدرب صاحب الـ56 عاماً، وتحاول معرفة رأيه في الفكرة وراتبه السنوي من أجل حسم المفاوضات رسمياً.

وأكدت الصحيفة أن باولو بينتو تلقى عرضاً مؤخراً لقيادة منتخب أوزبكستان الذي تأهل إلى كأس العالم 2026، ولكن المفاوضات لم تكتمل بسبب خلافات مالية.

وتولى باولو بينتو قيادة منتخبات البرتغال وكوريا الجنوبية وأخيراً الإمارات، كما درب ناديي سبورتنغ لشبونة البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني.