كم تبلغ ثروة كريستيانو رونالدو؟

تصدر أيقونة كرة القدم العالمية، كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، العناوين بعد تقدمه لخطبة شريكته منذ سنوات، جورجينا رودريغيز.

ونشرت جورجينا رودريغيز، يوم الاثنين، صورة لخاتم خطوبتها المذهل، الذي قدّره الخبراء بما بين 22 و30 قيراطًا، وبقيمة محتملة تتراوح بين 2 و5 ملايين دولار، هذه اللفتة المبهرة اجتاحت الإنترنت وأثارت التساؤل حول دخل نجم النصر السعودي.

رونالدو، البالغ من العمر 40 عاما، يُعد أحد أعلى الرياضيين دخلًا في العالم؛ إذ ذكرت مجلة "فوربس" أن إجمالي أرباحه بين مايو 2024 ومايو 2025 بلغ نحو 275 مليون دولار، منها 225 مليون دولار من راتبه و50 مليون دولار من عقود الرعاية والإعلانات.

بعيدا عن خطبته الأخيرة، أثار كريستيانو رونالدو ضجة إعلامية بعد توقيعه، في يونيو الماضي، عقدا بقيمة 700 مليون دولار مع ناديه السعودي، الذي يلعب له منذ عام 2022، هذا العقد رسّخ مكانته كأعلى الرياضيين دخلا في العالم، وهو المركز الذي يتصدّر منذ ثلاثة أعوام متتالية.

وبعد توقيع العقد التاريخي، قال النجم البرتغالي عبر منصة "إكس": "الشغف نفسه، الحلم نفسه. دعونا نصنع التاريخ معا".

ينضم راتب رونالدو إلى قائمة طويلة من الإنجازات المذهلة التي حققها على المستوى الرياضي والشخصي. ففي مطلع عام 2021، أصبح أول شخص في العالم يتجاوز مجموع 500 مليون متابع على فيسبوك وإنستغرام وإكس.

وفي سبتمبر 2024، دخل التاريخ كأول لاعب كرة قدم يسجل 900 هدف في مباريات رسمية. كما تُوّج رونالدو بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، وفي عام 2020 أصبح أول رياضي نشط يتجاوز إجمالي مليار دولار من أرباح مسيرته.

وبحسب Sports Pro، يُصنّف الأسطورة رونالدو ضمن أكثر الرياضيين قابلية للتسويق في العالم. ويُعد عقد رعايته مع شركة Nike أبرز شراكاته، إلى جانب رعايات أخرى من علامات شهيرة مثل Armani وUnilever وHerbalife وSamsung وLouis Vuitton. كما يمتلك رونالدو علامته التجارية الخاصة CR7، التي تمتد عبر عدة مجالات تشمل الملابس والعطور وسلسلة فنادق.

وبالتأكيد خطوبة رونالدو الأخيرة من جورجينا رودريغيز، بخاتم تبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات، تعكس حجم نجاحه داخل الملعب وخارجه، فبفضل ثروته الضخمة من كرة القدم وعقود الرعاية والأعمال، تطوّر رونالدو من مجرد نجم رياضي إلى أيقونة عالمية.