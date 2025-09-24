رسميا.. تحديد موعد وتوقيت انطلاق مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) اليوم الأربعاء رسميا عن موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، حامل اللقب، والتي تعد المواجهة الكروية الأعظم بين الأندية في عالم كرة القدم.

ونشرت رابطة الليغا على حسابها على منصة "إكس" موعد المباراة وتوقيت انطلاقها ومكانها حيث ستدور المواجهة بين قطبي الكرة الإسبانية يوم الأحد 26 أكتوبر 2025.

كما نشر فريق ريال مدريد صورة للاعبيه مشيرا إلى موعد مواجهة الكلاسيكو في مرحلة ذهاب الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، يوم الأحد 26 أكتوبر المقبل بداية من الساعة 04.15 مساء بالتوقيت المحلي (الساعة 05.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة ) على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ويحتل ريال مدريد حتى الجولة السادسة من الدوري الإسباني المركز الأول بالعلامة الكاملة 18 نقطة بعدما حقق 6 انتصارات كاملة آخرها أمس الثلاثاء أمام ليفانتي (4 ـ1).

أما برشلونة فيأتي ثانيا في ترتيب الليغا برصيد 13 نقطة لكنه خاض 5 مباريات في حين سيلعب الجولة السادسة غدا الخميس في ضيافة ريال أوفييدو.

وفي الموسم الماضي، التقى ريال مدريد وبرشلونة في 4 مناسبات بكل المسابقات من بينها دورين نهائيين، وحسم الفريق الكتالوني كل مواجهات الكلاسيكو كما فاز بكل الألقاب المحلية الممكنة.

ويشار إلى أن المدرب تشابي ألونسو، ينتظر أن يخوض أول كلاسيكو في مسيرته كمدرب، بعد أن شارك في المباراة المرموقة كلاعب، في حين سيقود الألماني هانزي فليك الكلاسيكو للموسم الثاني في مسيرته باحثا عن فوزه الخامس تواليا.