الأرجنتيني مارسيلو بيلسا يتولى تدريب أوروغواي

وكتب منتخب أوروغواي في حسابه على تويتر بعد تأكيد تعيين بيلسا "الجماهير تطالب بمباريات ومشاعر، ولقد حان الوقت".

ومن المتوقع تقديم بيلسا في مؤتمر صحفي غدًا الأربعاء، وسيعود بذلك المدرب الأرجنتيني للعمل بعد رحيله عن ليدز في فبراير شباط 2022. وكان بيلسا قاد ليدز إلى الدوري الممتاز بعد غياب 16 عامًا.

وقضى المدرب البالغ عمره 67 عامًا فتراتٍ في تدريب أولمبيك مرسيليا وأتليتيك بيلباو، كما قاد الأرجنتين وتشيلي في نهائيات كأس العالم في 2002 و2010 على الترتيب.

وسيبدأ بيلسا مشواره مع أوروغواي بخوض مباراتين وديتين ،على أرضه، أمام نيكاراغوا وكوبا الشهر المقبل.