الأمور تتعقد.. سبب تعطل انتقال محمد علي بن رمضان إلى الأهلي

كشف مصدر قريب من لاعب خط وسط منتخب تونس ونادي فيرينكفاروش المجري محمد علي بن رمضان أن إمكانية انتقال الأخير للنادي الأهلي المصري أصبحت ضئيلة بعدما بدأت أزمة اللاعب مع فريقه تنفرج بشكل تدريجي في ضوء عودته لتشكيلة ناديه في المباريات الأخيرة.

وتداولت عديد التقارير الإعلامية المصرية والتونسية وجود مفاوضات رسمية بين إدارة النادي الأهلي واللاعب التونسي، خصوصا بعد أن أصبح خارج حسابات مدربه الصربي ديجان ستانكوفيتش بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا الشهر الماضي.

وشارك بن رمضان (25 عاما) الأربعاء في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس المجر مع فرينكفاروش قبل أن يترك مكانه في الدقيقة 60 للبرازيلي ماركينيوس، في مواجهة خطف بها فرينكفاروش ورقة التأهل لربع النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف من الجانبين.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن بن رمضان شارك في المباريات الأربع الأخيرة؛ مما يعني أنه استرجع ثقة مدربه ستانكوفيتش به في وقت كانت صفقة انتقاله للأهلي المصري المقبلة تطبخ على نار هادئة.

وعانى بن رمضان من تجاهل المدرب ديجان ستانكوفيتش الذي وضعه خارج الحسابات منذ نهاية مشاركته مع نسور قرطاج في نهائيات كوت ديفوار 2024، إذ غاب عن تشكيلة ناديه في خمس مباريات قبل أن يسجل في منتصف فبراير الجاري عودته في مباراة لحساب دوري المؤتمر الأوروبي أمام أولمبياكوس اليوناني عندما دخل بديلا في الشوط الثاني.

وربطت تقارير إعلامية بين الوضعية الصعبة لبن رمضان في شهر يناير الماضي مع حاجة الأهلي المصري بطل إفريقيا 2023 للاعب في مواصفات نجم الترجي السابق، حيث أشارت إلى أن إدارة فريق القرن قدمت بالفعل عرضا رسميا للتعاقد مع اللاعب التونسي على سبيل الإعارة لكن مصدرا قريبا من اللاعب أكد أن الأخبار الواردة من الفريق المجري تشير إلى أن احتمالات التفريط فيه في نهاية الموسم الحالي باتت ضئيلة.

وتعاقد بن رمضان، الذي كان واحدا من أبرز ركائز الترجي التونسي مع فريكنفاروش المجري في يوليو 2023 عندما أمضى عقدا لمدة 3 مواسم.

وخاض لاعب خط وسط منتخب نسور قرطاج حتى الآن 27 مباراة مع فرينكفاروش وسجل هدفا وحيدا.