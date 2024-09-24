رغم إشارة زوجته.. أزمة تواجه انتقال تشيزني إلى برشلونة

أثارت مارينا لوكزينكو، زوجة البولندي فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس السابق، الجدل في ظل الأحاديث عن اقترابه من التراجع عن قرار اعتزاله من أجل الانضمام لفريق برشلونة، وتعويض غياب الألماني مارك أندري تير شتيغن.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "سبورت" وجود أزمة تواجه الصفقة.

وكان تير شتيغن تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني.

وخضع الحارس الألماني لعملية جراحية في الركبة، ويغيب عن البارسا مدة 8 أشهر تقريبا.

ووفقا لما ذكرته التقارير الصحفية، اليوم، فإن برشلونة تواصل مع تشيزني من أجل تعويض إصابة شتيغن.

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وأشارت التقارير إلى أن الحارس البولندي يفكر في العودة عن قرار الاعتزال من أجل الانضمام إلى النادي الكتالوني.

ونشر أحد الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تصميما يقول: "لا يمكن رفض برشلونة أو ريال مدريد"، لتقوم زوجة الحارس البولندي بوضع علامة إعجاب على المقولة، ما أثار التكهنات بأن زوجها يفكر بالفعل في العدول عن قراره السابق بالاعتزال.

إلى ذلك، أوضحت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، بأنه "قبل أن يتمكن برشلونة من المضي قدمًا في تفاصيل الاتفاق، يحتاج إلى أن يحل تشيزني وضعه التعاقدي مع يوفنتوس، إذ أنهى الحارس عقده ولكن فعل ذلك مع وجود شرط ينص على أنه في حالة انضمامه إلى نادٍ من الدرجة الأولى قبل فترة زمنية محددة، فسيتعين عليه دفع مبلغ مالي للنادي الإيطالي، وهذا المبلغ ليس مرتفعًا، ولكن برشلونة يأمل أن يحل الحارس البولندي هذا الأمر أولاً قبل أن يبدأ رسميًا في ضمه".

وخاض تشيزني مع يوفنتوس 252 مباراة حافظ فيها على نظافة شباكه 103 مرات، واستقبل 233 هدفا.

وتوج الحارس صاحب الـ34 عاما مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي ثلاث مرات، ومثلها للكأس ولقبين لكأس السوبر الإيطالي.

كما خاض مع منتخب بولندا 84 مباراة، استقبل خلالها 83 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 34 لقاء.

وبرر تشيزني قرار اعتزاله بأنه يريد التركيز على حياته العائلية رفقة زوجته وأطفاله.