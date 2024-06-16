موقف محرج لنجم سويسرا في مباراة المجر
تعرض بريل إمبولو ، نجم منتخب سويسرا ، لموقف محرج في مباراة المجر أمس السبت في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقامة حاليًا في ألمانيا.
وفاز منتخب سويسرا الفوز على حساب المجر بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالبطولة القارية.
ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى 3 نقاط محتلًا المركز الثاني في ترتيب المجموعة خلف ألمانيا صاحبة الصدارة بعد الفوز على إسكتلندا بنتيجة 3-0.
وشارك إمبولو قبل نهاية المباراة بحوالي ربع ساعة على حساب روبن فارغاس ، ونجح اللاعب البديل في تسجيل هدف ثالث يعزز تقدم منتخب بلاده.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب سويسرا وهو يركض أثناء هجمة لمنتخب بلاده.
وظهر إمبولو وكأنه يفقد قطعة من ملابسه وهو ما أثار تعليقات ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المشجعين.
وأظهرت بعض التقارير الصحفية أن إمبولو كان يرتدي دعامة طبية واقية وهي القطعة التي سقطت منه أثناء تمرير الكرة.
وتعرض اللاعب السويسري لإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل أن يتعافى ويشارك في اليورو.