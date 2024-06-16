موقف محرج لنجم سويسرا في مباراة المجر

تعرض بريل إمبولو ، نجم منتخب سويسرا ، لموقف محرج في مباراة المجر أمس السبت في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقامة حاليًا في ألمانيا.

وفاز منتخب سويسرا الفوز على حساب المجر بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالبطولة القارية.

ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى 3 نقاط محتلًا المركز الثاني في ترتيب المجموعة خلف ألمانيا صاحبة الصدارة بعد الفوز على إسكتلندا بنتيجة 3-0.