تشيلسي يحذر لاعبه مودريك بسبب نظامه التدريبي

وأوضحت "ديلي ميل" أن مودريك يصل إلى حد العمل في الصالات الرياضية بعيدًا عن النادي للقيام بعمل إضافي، بالإضافة إلى تلبية متطلبات تشيلسي الصارمة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله: "سيفعل ما يطلبه منه تشيلسي من حيث التدريب، لكنه سيجد دائمًا الوقت للقيام بعمل إضافي في صالة الألعاب الرياضية، لاحظ اللاعبون أنه ملتزم".

وأضاف: "يريد أن يكون أفضل".

في حين أن تشيلسي حذر اللاعب بلطف لأنه قد يرهق نفسه، إلا أنه لم يتغير الكثير منذ أيامه في شاختار، حيث كان يفضل أيضًا التدريبات باستخدام الأوزان الثقيلة ورفع الأثقال.