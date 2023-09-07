تشيلسي يحذر لاعبه مودريك بسبب نظامه التدريبي
كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن تشيلسي حذر لاعبه الأوكراني ميخايلو مودريك بسبب مخاوف من أن الجناح يبالغ في نظامه التدريبي المكثف.
وبحسب الصحيفة فإنه يُعتقد أن مودريك يخضع نفسه لتدريبات قاسية في محاولة للحفاظ على لياقته واستعادة المستوى.
وفي الوقت الذي تكون فيه جميع الأندية حريصة على إخضاع اللاعبين لبرامج اللياقة البدنية، فإن تدريبات مودريك خارج الملعب بدأت تثير القلق في تشيلسي.
وأوضحت "ديلي ميل" أن مودريك يصل إلى حد العمل في الصالات الرياضية بعيدًا عن النادي للقيام بعمل إضافي، بالإضافة إلى تلبية متطلبات تشيلسي الصارمة.
ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله: "سيفعل ما يطلبه منه تشيلسي من حيث التدريب، لكنه سيجد دائمًا الوقت للقيام بعمل إضافي في صالة الألعاب الرياضية، لاحظ اللاعبون أنه ملتزم".
وأضاف: "يريد أن يكون أفضل".
في حين أن تشيلسي حذر اللاعب بلطف لأنه قد يرهق نفسه، إلا أنه لم يتغير الكثير منذ أيامه في شاختار، حيث كان يفضل أيضًا التدريبات باستخدام الأوزان الثقيلة ورفع الأثقال.
ويعمل مودريك مع مدربه الشخصي ديما تشابوفسكي - الذي يشارك بشكل متكرر مقاطع فيديو لجلسات الصالة الرياضية على حسابه على "إنستغرام"، في محاولة لبناء قدرته على التحمل واستعداده البدني.
وعلى الرغم من قلة مشاركته في المباريات، يعد مودريك أحد أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي، وقد وصفه زميله ويسلي فوفانا بأنه أسرع لاعب لعب ضده، وأنه أسرع حتى من مواطنه الفرنسي كيليان مبابي.
لكن مودريك لم يفعل الكثير هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد ماوريسيو بوكيتينو، إذ تأثر بسبب إصابة طفيفة في ربلة الساق أبعدته عن الملاعب عندما واجه تشيلسي لوتون في فوزه 3/0 على أرضه.
وانضم الأوكراني الدولي لتشيلسي في يناير الماضي مقابل 88 مليون جنيه إسترليني (100 مليون يورو).
وبعد تألقه مع شاختار دونيتسك، أصبح مودريك هدفا لعدد من الأندية أبرزها آرسنال قبل أن ينقض تشيلسي للحصول على توقيع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.
ولعب مودريك 3 مرات مع تشيلسي هذا الموسم بواقع 66 دقيقة، لم يسجل ولم يصنع فيها، في حين لعب الموسم الماضي مع البلوز 17 مباراة.