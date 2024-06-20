الأهلي السعودي يفاضل بين مدافعيه الأجانب للاستغناء عن أحدهم

وقال الصحفي الإيطالي "رودى غاليتي" إن إدارة الأهلي ترغب في رحيل أحد قلبي دفاع الفريق، إما التركي ميريح ديميرال أو البرازيلي روجير إيبانيز.

وقال الصحفي الذي يعمل في "سكاى سبورتس" إن النادي السعودي يريد إفساح المجال في قائمة الأجانب لتسجيل لاعبين جدد.

وأشار غاليتي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" إلى أنه حتى الآن يعتبر اللاعب التركي الخيار الأسهل للبيع خلال هذا الصيف.