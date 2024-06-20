الأهلي السعودي يفاضل بين مدافعيه الأجانب للاستغناء عن أحدهم
يتطلع مسؤولو النادي الأهلي السعودي، للاستغناء عن أحد مدافعي الفريق بقائمة الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال الصحفي الإيطالي "رودى غاليتي" إن إدارة الأهلي ترغب في رحيل أحد قلبي دفاع الفريق، إما التركي ميريح ديميرال أو البرازيلي روجير إيبانيز.
وقال الصحفي الذي يعمل في "سكاى سبورتس" إن النادي السعودي يريد إفساح المجال في قائمة الأجانب لتسجيل لاعبين جدد.
وأشار غاليتي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" إلى أنه حتى الآن يعتبر اللاعب التركي الخيار الأسهل للبيع خلال هذا الصيف.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن أندية من الدوري التركي مهتمة بديميرال، وكذلك نادي نابولي الإيطالي.
وتعاقد الأهلي مع المدافع ميريح ديميرال البالغ من العمر 26 عامًا، قادمًا من أتالانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد حتى 2026.