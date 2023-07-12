رافينيا نجم برشلونة على رادار أحد الأندية السعودية

كشف الإعلامي الرياضي نيكولا شيرا، المختص بأخبار سوق الانتقالات، عن سعي أحد الأندية السعودية لضم البرازيلي رافينيا دياز، نجم برشلونة الإسباني، في الميركاتو الجاري.

وربطت تقارير صحفية مؤخرا رافينيا بإمكانية مغادرة برشلونة هذا الصيف، وأشارت إلى أن النادي الكتالوني يمكن أن يوافق على بيع اللاعب، بشرط الحصول على مبلغ مالي ضخم يساعده على حل أزمته المالية الحالية.

وقال نيكولا شيرا عبر حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء: "أحد الأندية السعودية قدّم عرضا للاعب برشلونة، رافينيا، بقيمة 20 مليون يورو سنويًّا لمدة 3 سنوات".