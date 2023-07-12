رافينيا نجم برشلونة على رادار أحد الأندية السعودية
كشف الإعلامي الرياضي نيكولا شيرا، المختص بأخبار سوق الانتقالات، عن سعي أحد الأندية السعودية لضم البرازيلي رافينيا دياز، نجم برشلونة الإسباني، في الميركاتو الجاري.
وربطت تقارير صحفية مؤخرا رافينيا بإمكانية مغادرة برشلونة هذا الصيف، وأشارت إلى أن النادي الكتالوني يمكن أن يوافق على بيع اللاعب، بشرط الحصول على مبلغ مالي ضخم يساعده على حل أزمته المالية الحالية.
وقال نيكولا شيرا عبر حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء: "أحد الأندية السعودية قدّم عرضا للاعب برشلونة، رافينيا، بقيمة 20 مليون يورو سنويًّا لمدة 3 سنوات".
ولم يكشف الإعلامي الرياضي الشهير عن اسم النادي الذي تقدم لضم اللاعب البرازيلي.
وانضم رافينيا إلى صفوف برشلونة الصيف الماضي، وخاض مع الفريق 50 مباراة عبر كل المسابقات في الموسم الماضي 2022-23، أحرز خلالها 10 أهداف مع تقديم 12 تمريرة حاسمة، وينتهي عقده مع النادي الكتالوني في يونيو 2027.
وتأتي هذه التقارير، في ظل تصريحات أخيرة للاعب بأنه يرغب في الاستمرار بصفوف النادي الكتالوني.
وقال رافينيا في حوار مع صحيفة "del Deportista": "سأستمر في برشلونة الموسم المقبل والموسم التالي له، لدي سنوات عديدة في عقدي وأتمنى أن أستمر حتى نهايته".