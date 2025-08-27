برشلونة يدخل في صدام مع أنشيلوتي بسبب رافينيا

قررت إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، التحرك بشكل سريع والدخول في محادثات مع قيادة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من أجل إعفاء، نجم الفريق رافينيا من خوض مباراته الثانية مع "السامبا" في تصفيات كأس العالم 2026.

وتختتم البرازيل، التي ضمنت تأهلها إلى مونديال 2026، مشوارها في التصفيات بمواجهة تشيلي، التي ودعت المنافسات بالفعل، يوم الخميس الـ4 من سبتمبر على ملعب ماراكانا، ثم تحل ضيفة على بوليفيا يوم الثلاثاء الـ9 من سبتمبر، في مباراة تُقام على ارتفاع 4150 مترًا فوق سطح البحر.

ووجهت الصحافة الكتالونية جام غضبها تجاه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للبرازيل الحالي وريال مدريد السابق، بسبب استدعاء رافينيا للتجمع المقبل، في الوقت الذي منح فيه لاعبي الميرنغي إيدير ميليتاو، وفينيسيوس جونيور (الموقوف القادر على خوض مباراة واحدة فقط)، ورودريغو، راحة وقرر عدم ضمهم للقائمة.

وقالت صحيفة "سبورت" بدورها إن أنشيلوتي طبق معايير مزدوجة في ثاني قائمة له كمدرب لراقصي السامبا، حيث انحاز بشكل واضح لصالح لاعبي ريال مدريد في قائمة البرازيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة البلوغرانا تخطط لفتح حوار مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من أجل إعفاء رافينيا من خوض المباراة الثانية أمام بوليفيا، والاكتفاء بمشاركته في لقاء تشيلي في ريو دي جانيرو، وذلك بهدف تقليل الأضرار وعودة اللاعب مبكرًا إلى إسبانيا، خصوصًا أن المواجهة في لاباز تُعد بلا قيمة رياضية كبيرة للبرازيل مقابل حجم الإرهاق البدني الذي قد يسببه اللعب هناك.

وبدأ برشلونة وريال مدريد المنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ حققا الفوز في أول جولتين بالمسابقة.