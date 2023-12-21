"امنح تذكرتك لشخص آخر".. كلوب ينتقد جماهير ليفربول
قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إنه لم يكن سعيدا بجماهير فريقه خلال الفوز 5-1 على وست هام يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، أمس الأربعاء، وحثها على التنازل عن تذاكرها إذا لم تكن في "حالة مناسبة" لاستقبال أرسنال بعد غد السبت في الدوري.
وأهدر ليفربول فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد الماضي، بتعادله سلبيا مع ضيفه مانشستر يونايتد، لكنه تغلب على وست هام، ليحقق رقما قياسيا بالظهور 19 مرة في قبل نهائي كأس الرابطة.
ورغم هيمنة ليفربول، أعتقد كلوب أن الأجواء كانت مفقودة في أنفيلد.
وقال كلوب للصحفيين "لقد قلت هذا منذ فترة طويلة، لكنني اعتقدت قليلا أنه في الشوط الأول عندما قدم اللاعبون أداء استثنائيا حقا لم أكن سعيدا جدا.. بالأجواء خلفي في المدرجات.
"لقد غيرنا الكثير من الأشياء. لقد سيطرنا على وست هام بشدة. لقد أهدرنا الفرص. وأعني إذا كنت في المدرجات سأكون سعيدا للغاية وبنسبة ألف بالمئة".
وافتتح ليفربول جزئيا مدرج أنفيلد رود، الذي تم تجديده حديثا للمرة الأولى يوم الأحد الماضي؛ ما رفع عدد الجماهير في الملعب إلى 57000 ألف متفرج- وهو الأكبر منذ 50 عاما في ملعبهم.
ومع زيارة المتصدر آرسنال لأنفيلد بعد غد السبت، قال كلوب إن توفير الأجواء المناسبة أمر بالغ الأهمية.
وأضاف "نحتاج أنفيلد ممتليء وعلى أهبة الاستعداد منذ الثانية الأولى دون أن نتجادل مع مدرب المنافس. نحتاجكم منذ الثانية الأولى.
"إذا كنت تريد حقا وإذا كان هناك الكثير من كرة القدم في ديسمبر، فلا أعرف. أسف علينا أن نلعبها أيضا. ولكن إذا لم تكن في الحالة المناسبة فامنح تذكرتك لشخص آخر".