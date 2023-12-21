"امنح تذكرتك لشخص آخر".. كلوب ينتقد جماهير ليفربول

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إنه لم يكن سعيدا بجماهير فريقه خلال الفوز 5-1 على وست هام يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم،‭ ‬أمس الأربعاء، وحثها على التنازل عن تذاكرها إذا لم تكن في "حالة مناسبة" لاستقبال أرسنال بعد غد السبت في الدوري.

وأهدر ليفربول فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد الماضي، بتعادله سلبيا مع ضيفه مانشستر يونايتد، لكنه تغلب على وست هام، ليحقق رقما قياسيا بالظهور 19 مرة في قبل نهائي كأس الرابطة.