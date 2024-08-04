شهد عرض سمر سلام من الاتحاد الدولي للمصارعة "WWE"، الذي أقيم، فجر الأحد، نزالاتٍ وأحداثًا مثيرة، كان أبرزها ظهور رومان رينز في العرض الرئيس بعد غيابه لفترة طويلة.

وعاد العرض ليقام في الولايات المتحدة الأمريكية بعد إقامة 4 عروض لـWwe خارج أمريكا آخرها كان موني إن ذا بانك 2024.

وتعد هذه هي النسخة رقم 37 لعرض "سمر سلام"، والذي يعتبر العرض الصيفي الأكبر للمصارعة الحرة منذ بدايته في عام 1988.

وفي النزال الأول على لقب سيدات WWE، حققت ليف مورغان الفوز على ريا ريبلي في مباراة قوية.

وفي النزال الثاني على لقب "بطولة القارات"، نجح برون بريكر في الفوز على سامي زين.

وفي النزال الثالث على لقب بطولة الولايات المتحدة، استحق النجم المتألق إل أي نايت انتزاع اللقب عن جدارة واستحقاق بعد مواجهة كبيرة وقوية للغاية مع نافسه لوغان بول.

وفي النزال الرابع، على بطولة سيدات سماك داون، حققت نيا جاكس الفوز على بايلي

وفي النزال الخامس، تمكن درو ماكنتير من هزيمة سي إم بانك بعد منافسة طويلة بينهما طول الفترة الماضية.

وفي النزال السادس على لقب WWE للوزن الثقيل، فاز غونتر على داميان بريست.

وشهد النزال الأخير والرئيس فوز كودي رودز على سولو سيكوا، ولكن المواجهة شهدت تدخلًا من أعضاء فريق بلودلاين تاما نونغا وتونغا لوا اللذين دخلا لمهاجمة كودي رودز، ما استدعى دخول كيفن أوينز؛ وبالتالي راندي أورتن لإنقاذ رودز، وكان النجم الكبير والبطل السابق رومان رينز آخر من دخلوا إلى الحلبة مهاجمًا قريبه سيكوا، ونفذ ضربة قاضية وغادر الحلبة، ما أتاح لرودز تثبيته والحفاظ على لقبه.