رسميا.. النصر يتعاقد مع بروزوفيتش (فيديو وصور)

وكانت آخر مباراة لبروزوفيتش مع إنتر ميلان يوم 10 يونيو عندما خسر الفريق 0/1 أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم، فقد ضم النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، وتعاقد الاتحاد مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي.

وتعاقد الهلال مع لاعب وسط البرتغال روبن نيفيز والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ونجح الأهلي في ضم الحارس السنغالي إدوار ميندي من تشيلسي.