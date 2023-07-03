رسميا.. النصر يتعاقد مع بروزوفيتش (فيديو وصور)
أعلن نادي النصر السعودي، رسميا، التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان.
ونشر النصر مقطع فيديو لبروزوفيتش عبر موقع "تويتر" وكتب: "كل الأعين تريده لكنه اختار النصر".
وسيربط العقد بروزوفيتش مع النصر حتى 2026.
وسبق أن قالت شبكة "بي إن سبورتس" إن بروزوفيتش البالغ من العمر 30 عاما سينضم مقابل 18 مليون يورو (19.65 مليون دولار).
ونجح النصر في خطف بروزوفيتش من برشلونة الذي سعى للتعاقد مع اللاعب في السوق الصيفي.
وساهم بروزوفيتش في حصول كرواتيا على المركز الثاني في كأس العالم 2018، كما كان ضمن التشكيلة التي نالت المركز الثالث في مونديال 2022 في قطر.
وكانت آخر مباراة لبروزوفيتش مع إنتر ميلان يوم 10 يونيو عندما خسر الفريق 0/1 أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم، فقد ضم النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، وتعاقد الاتحاد مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي.
وتعاقد الهلال مع لاعب وسط البرتغال روبن نيفيز والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ونجح الأهلي في ضم الحارس السنغالي إدوار ميندي من تشيلسي.