أثّر على النتيجة.. قرار كارثي من حكم مباراة ريال مدريد ومارسيليا (صور)

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تمكن ريال مدريد من تحقيق فوز صعب على حساب ضيفه مارسيليا الفرنسي 2-1 في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأدار المباراة الحكم البوسني عرفان بيليتو الذي كانت أغلب قراراته صائبة، ومنها طرد الإسباني داني كارفخال بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو في الدقيقة 72 إثر توجيهه ضربة بالرأس لحارس مرمى مارسيليا الأرجنتيني جيرونيمو رولي.

لكن الحكم البوسني ارتكب خطأ مؤثراً بعد احتسابه ضربة جزاء ثانية في الدقيقة 80 سجل منها كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وأكد الحساب المتخصص في التحكيم "ARCHIVO VAR"، فإن غرفان بيليتو أخطأ التقدير، لكن مدافع أولمبيك مارسيليا لمس الكرة وهو يسقط على الأرض.

وأضاف الحساب:" ليس ضربة جزاء ، ميدينا، بعد تصديه لتسديدة فينيسيوس، لمس الكرة بذراعه، متجهًا نحو نقطة الارتكاز على الأرض، بالإضافة إلى كونها لمسة يد غير مُعاقب عليها، حيث جاءت الكرة من الارتداد".

وشهدت المباراة احتساب ضربتي جزاء لصالح ريال مدريد سجل منهما كيليان مبابي بعدما تقدم مارسيليا بهدف عن طريق تيموتي وياه.