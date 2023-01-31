بعد هجوم وتهديد الجماهير.. مورينيو يستبعد زانيولو لنهاية الموسم
ارتفع التوتر الدائر حول نيكولو زانيولو لاعب وسط روما عقب تهديد الجماهير له ومطاردته بالسيارات بالقرب من مسكنه وإهانته ما دفع اللاعب إلى الابتعاد عن النادي مؤقتا، بينما أعلن المدير الفني جوزيه مورينيو عدم الاعتماد عليه حتى نهاية الموسم.
وبات وضع زانيولو في روما خطيرا للغاية. وأصبحت قضية استمراريته صعبة بعد الأحداث الأخيرة.
ولا يملك اللاعب عرضا من ميلان لذلك سيبقى، ومع ذلك أوضح مورينيو أنه لن يعتمد عليه ولن يكون في مشروعه الرياضي حتى نهاية الموسم الحالي.
وكانت الجماهير قد هتفت ضده عقب الخسارة أمام نابولي ورفعت لافتات في محيط الملعب ومقر التدريبات ضده وحرضت على الكراهية تجاهه.
وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن اللاعب يشعر بالخوف الشديد وطلب أيضا تدخل الشرطة، وكتبت الجماهير على إحدى اللافتات "الدعم غير المشروط فقط لأولئك الذين يحترمون ألواننا وفريقنا!"، وقد ظهر حوالي 15 شخصا بعد منتصف الليل حول منزل لاعب روما في منطقة "كاسال بالوكو"، بينما تجري الشرطة تحقيقات لتعقب هوية مرتكبي الهجوم الخاطف.
وكتبت فرانشيسكا كوستا، والدة زانيولو في حسابها على "إنستغرام"، ثم حذفتها بعد بضع دقائق، حيث أبلغت عن الإهانات التي تعرضت لها هي وابنها بالصور على الجدران خارج المنزل، وكان مكتوبا على إحدى اللافتات "لا حاجة للكلمات، فقط الكثير من الألم لك".
ونقلت شقيقة زانيولو (بينيديتا) على "إنستغرام" عبارات مكتوبة على لافتات ضد شقيقها وشتائم وتهديدات وجهت لها ولأسرتها في الأيام الأخيرة.
ولم يرد أي تعليق من روما في الوقت الحالي، لكن النادي يدين أي عمل عنيف ضد لاعبه.
وفي غضون ذلك قدم النادي الإيطالي أقصى قدر من الدعم للاعبه، وبعد الاتصال به لضمان سلامته، كان مدير الفريق هو من استدعى الشرطة حتى لا يتصاعد الموقف.
لكن في الوقت الحالي لا يتوقع أي تعليق رسمي من نادي العاصمة يدين أي شكل من أشكال العنف المحتمل ضد لاعبه.
رفض مورينيو
وأظهر مورينيو بالفعل اشمئزازه من زانيولو قبل بضعة أيام.
وأوضح المدير الفني البرتغالي موقفه قائلا: "للأسف، يبدو أنه كان على حق، مر شهر منذ أن قال اللاعب إنه يريد الرحيل، إنه أخبر العالم بأسره أنه لا يريد ارتداء قميص روما. لقد طلب المغادرة منذ شهر، ولا يريد أن يرتدي قميصنا، ما يمكنني قوله اليوم هو أن زانيولو لن يكون معنا".
وبعد الخسارة أمام نابولي يوم الأحد هاجم مورينيو لاعبه مرة أخرى قائلا: "زانيولو؟ اليوم كانت خسارة قاسية، لكني أريد لاعبين مثل هؤلاء يريدون اللعب لروما ودائمًا متاحون. عندما لا تشعر بالرضا في الفريق عليك أن تغادر وتجد حلاً. أولئك الذين يريدون البقاء يجب أن يبقوا في الفريق".
وينفرد نابولي بالصدارة برصيد 53 نقطة من 20 مباراة بفارق 13 نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يحتل روما المركز السادس ولديه 37 نقطة.
مهدد بالموت
يستمر التوتر حول زانيولو في النمو في روما، إذ هتف العديد من مشجعي روما الليلة الماضية ضد زانيولو حول منزله، وطالبوه بقبول عرض بورنموث بالمغادرة.
وتعرض اللاعب التهديد بالموت واضطر للاتصال بالشرطة لطلب الحماية من مهاجميه.
وبعد التهديدات، لم يذهب اللاعب للتدريبات مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث حذف اللاعب من حسابه على "إنستغرام" عبارة "لاعب كرة قدم في نادي روما" وهي العبارة التي كانت موجودة منذ يوم وصوله إلى نادي العاصمة، لتحل محلها. كلمة "رياضي" في ذلك على نهاية علاقته بالنادي.
وقرر زانيولو مغادرة روما للعودة إلى لا سبيتسيا، حيث يملك منزلا هناك، لكن هذا القرار مؤقت وسيسمح له بالعثور على راحة البال أثناء انتظار الأخبار المتعلقة بمستقبله من سوق الانتقالات.