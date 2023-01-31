بعد هجوم وتهديد الجماهير.. مورينيو يستبعد زانيولو لنهاية الموسم

وكتبت فرانشيسكا كوستا، والدة زانيولو في حسابها على "إنستغرام"، ثم حذفتها بعد بضع دقائق، حيث أبلغت عن الإهانات التي تعرضت لها هي وابنها بالصور على الجدران خارج المنزل، وكان مكتوبا على إحدى اللافتات "لا حاجة للكلمات، فقط الكثير من الألم لك".

ونقلت شقيقة زانيولو (بينيديتا) على "إنستغرام" عبارات مكتوبة على لافتات ضد شقيقها وشتائم وتهديدات وجهت لها ولأسرتها في الأيام الأخيرة.

ولم يرد أي تعليق من روما في الوقت الحالي، لكن النادي يدين أي عمل عنيف ضد لاعبه.

وفي غضون ذلك قدم النادي الإيطالي أقصى قدر من الدعم للاعبه، وبعد الاتصال به لضمان سلامته، كان مدير الفريق هو من استدعى الشرطة حتى لا يتصاعد الموقف.

لكن في الوقت الحالي لا يتوقع أي تعليق رسمي من نادي العاصمة يدين أي شكل من أشكال العنف المحتمل ضد لاعبه.