تريزيغيه والدباغ يقتحمان السباق.. ترتيب هدافي الدوري المصري

عدي الدباغ نجم الزمالكالمصدر: حساب الزمالك عبر إكس
اشتعل سباق صدارة هدافي الدوري المصري لكرة القدم مع الوصول إلى الجولة الثامنة من عمر المسابقة.

وفاز الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، على حساب مضيفه حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ستاد الكلية الحربية في القاهرة.

 وأحرز محمود حسن "تريزيغيه"، قائد الأهلي، للمباراة الثالثة على التوالي، ليدخل بقوة سباق هدافي الدوري المصري هذا الموسم.

وسجل أيضاً الفلسطيني عدي الدباغ هدف التقدم لفريقه الزمالك في مباراة الجونة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة.

 واستغل الدباغ كرة عرضية رائعة حولها ببراعة في مرمى الجونة متقدماً لصالح فريقه في الدقيقة 24.

ورفع الدباغ أيضاً رصيده إلى 3 أهداف بعدما سجل للمباراة الثالثة على التوالي بعد أن هز شباك المصري والإسماعيلي ثم الجونة.

 وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن:

1. الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب المصري (4 أهداف)

2. صلاح محسن لاعب المصري (4 أهداف)

3. عمر الساعي لاعب المصري (3 أهداف)

4. الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الزمالك (3 أهداف)

5. محمود حسن تريزيغيه لاعب الأهلي (3 أهداف)

6. أحمد فاروق لاعب وادي دجلة (3 أهداف)

